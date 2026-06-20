『テレ東音楽祭 2026夏』第2弾アーティスト解禁 長渕剛がテレ東初出演 豪華俳優陣が名作ドラマ主題歌熱唱【出演者＆俳優による歌唱楽曲一覧】
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める、28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されるテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第2弾が発表された。
【一覧】出演アーティスト第二弾
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
長渕剛がテレビ東京に初出演することが決定した。時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲「とんぼ」「RUN」「乾杯」を熱唱する。また、小室哲哉スーパーヒット曲SPメドレーでは、豪華アーティストたちが TK サウンド全開のメドレーを圧倒的なパフォーマンスで披露。さらに、YU-KI（TRF）×マーク・パンサーのコラボによるglobeの名曲メドレー「Love again」〜「FREEDOM」も必見。
さらに、あの名シーンの感動がよみがえる。豪華俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を熱唱する。一夜限りの再結成を果たした吉田栄作と仙道敦子が、YOSHIKI 作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大ヒット曲『今を抱きしめて』を32年ぶりにテレビで披露する。さらに、スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして大集結する。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■第2弾アーティスト
赤井英和
アグネス・チャン
麻倉未稀
石井明美
いしだ壱成
伊東歌詞太郎
Aespa
大久保伸隆（ex.Something ELse）
小野正利
辛島美登里
河口恭吾
Kis-My-Ft2
KEY TO LIT
楠瀬誠志郎
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
酒井法子
SATSUKI（元ZOO）
THE 虎舞竜
澤田知可子
JI BLUE
ZIGGY
SHAZNA
鈴木亜美
千堂あきほ
仙道敦子
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
武田鉄矢
Tama（Hysteric Blue）
TRF
中島健人
永井真理子
長渕剛
西田ひかる
PERSONZ
バブルガム・ブラザーズ
早見優
hitomi
B.B.クィーンズ
FIELD OF VIEW
マーク・パンサー
松本伊代
観月ありさ
森若香織（GO-BANG’S）
吉田栄作
LINDBERG
【俳優による歌唱楽曲一覧】
NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）
赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）
いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）
千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）
高嶋政伸：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）
酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）
武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）
【一覧】出演アーティスト第二弾
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。
さらに、あの名シーンの感動がよみがえる。豪華俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を熱唱する。一夜限りの再結成を果たした吉田栄作と仙道敦子が、YOSHIKI 作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大ヒット曲『今を抱きしめて』を32年ぶりにテレビで披露する。さらに、スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして大集結する。
■第1弾アーティスト
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■第2弾アーティスト
赤井英和
アグネス・チャン
麻倉未稀
石井明美
いしだ壱成
伊東歌詞太郎
Aespa
大久保伸隆（ex.Something ELse）
小野正利
辛島美登里
河口恭吾
Kis-My-Ft2
KEY TO LIT
楠瀬誠志郎
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
酒井法子
SATSUKI（元ZOO）
THE 虎舞竜
澤田知可子
JI BLUE
ZIGGY
SHAZNA
鈴木亜美
千堂あきほ
仙道敦子
高嶋政伸（※高＝はしごだか）
武田鉄矢
Tama（Hysteric Blue）
TRF
中島健人
永井真理子
長渕剛
西田ひかる
PERSONZ
バブルガム・ブラザーズ
早見優
hitomi
B.B.クィーンズ
FIELD OF VIEW
マーク・パンサー
松本伊代
観月ありさ
森若香織（GO-BANG’S）
吉田栄作
LINDBERG
【俳優による歌唱楽曲一覧】
NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）
赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）
いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）
千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）
高嶋政伸：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）
酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）
武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）