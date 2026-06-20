◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。大谷がスタメンから外れるのは今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目。球団は「大谷翔平選手は父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込みです」と発表した。

大谷を欠く打線が序盤から得点を重ねた。初回、大谷の代わりに1番に入ったタッカーが四球で出塁すると2死後、ベッツの右翼線二塁打で二、三塁と好機を拡大。5番・マンシーの右前2点打で先制した。さらに2回には2死一塁からパヘスが左中間に二塁打を放ち、一走・フリーランドは一気に本塁へ。タイミングはアウトだったが、本塁へのヘッドスライディングで体を右にひねって捕手のタッチをかいくぐると、右手1本で本塁にタッチ。オリオールズはチャレンジしたが、判定は変わることなく“神走塁”で貴重な得点を加えた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のソーニャ・チェン記者は「2人目の子供の誕生のためにドジャースを離れています」と報じた。大谷は昨年4月、真美子夫人の第一子長女の出産のため、選手が出産に立ち会うための産休制度の「父親リスト」に入った。MLBは同リストを2011年に導入し、最長3日間出場登録から外し、他の選手を補充することが可能となっている。

現段階では「父親リスト」には入っておらず、ドジャースはこの日、26人の出場登録枠を一人、欠く状態で試合に臨んだ。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者は「早い時間にドジャースタジアムにいましたが、ボルチモア・オリオールズ戦には出場しませんでした」としたうえで「関係者は、大谷がチームを離れている間にロースターの後任を誰かに呼ぶかどうかは土曜日まで待つと述べています」と報じた。