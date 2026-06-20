女子アナからプロ野球球団職員へ転身

NHKの廣瀬智美アナウンサーが巨人の球団職員へ転身することが決まった。巨人軍関係者が20日に明らかにしたもので、19日までに退局。7月1日付で入社する予定だ。

NHKアナが超異例の転身だ。球団関係者によると、廣瀬アナが「スポーツに関わる仕事がしたい」と強い希望があったことがきっかけ。巨人が一般の転職エージェントなどを通じて広く公募していたキャリア採用に自ら応募したという。球団は新卒の定期採用を2021年頃から休止しているものの、即戦力となる中途人材は老若男女を問わず毎年数名規模で採用を続けており、選考を経て入社が決定した。

入社後の業務について関係者チーム編成やチームマネジメントといった現場の運営を支える「フロント業務」を担ってもらう方向で調整していると言及。これは廣瀬アナ本人の希望とも合致しているという。

メジャーリーグでは女性がゼネラルマネージャー（GM）などの要職に就くケースがある。関係者は「将来的にそこ（幹部ポスト）まで目指せるかどうかは本人の頑張り次第」とした上で、新たな挑戦に期待を寄せた。（Full-Count編集部）