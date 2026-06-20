本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズと対戦。大谷翔平投手は先発メンバー外となった。球団は、育休を取得したと発表。球団OBは、一瞬肝を冷やしたと明かしながらも祝福していた。

球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と発表した。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合前番組でも話題になると、出演した球団OBのノマー・ガルシアパーラ氏は、このように語った。

「ここ1週間ほど、ショウヘイが膝の問題を抱えていること、そしてマウンドでマメの対処に追われていたことが話題になっていました。だから、彼がラインナップに入っていないのを見た時、誰もがそれらのことが頭をよぎって『何かあったのか？』と疑問に思ったはずです」

大谷は17日（同18日）のレイズ戦で先発登板するも右手中指から出血。12日（同13日）のホワイトソックス戦は左膝の炎症で欠場していた。心配も束の間、「育児休暇」での離脱が判明すると、ガルシアパーラ氏は「まずは家族がみんな無事で、順調であるよう願うばかり」と祝福。「同時に、彼がいない打線は明らかにいつもと雰囲気が違いますね」と一抹の寂しさもこぼしていた。



（THE ANSWER編集部）