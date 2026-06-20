お腹を見せていかにも撫でられ待ちといった様子だった猫に、飼い主さんが撫でようと手を伸ばすと…？予想を遥かに超える可愛いリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で159万再生を突破し、「ウチはそこからガブされますw」「はい、貴方が産みました♡」といった声があがりました。

【動画：『私が産んだ？』足元にいた猫を撫でようとしたら…悶絶必至の『まさかの行動』】

甘えん坊なレオくん♡

Instagramアカウント「@leokundesuyo」に投稿されたのは、ミヌエットの「レオ」くんが、撫でようと手を伸ばしてきたママさんに見せたリアクションをおさめたリールです。

現在2歳のレオくんは、甘えん坊でおっとりとした性格の持ち主。とはいえ、喉を鳴らすのも、上に乗るのもママさん限定なのだとか。ママさんが撫で撫でしようと手を伸ばすと、幸せそうなお顔で背伸びをして、頭を手に押し付けてきてくれるといいます。その全力で甘えにいく姿が可愛らしくて、思わず胸がときめいてしまいます。

撫でようと手を伸ばしたら…？

そんなレオくんがある日、お腹を見せていかにも撫でられ待ちといった様子で、ママさんの足元に転がっていたのだとか。そこでママさんが撫でようと手を伸ばしたところ、レオくんは予想外のリアクションをとったといいます。

なんとレオくんは、ママさんの手が届く直前に勢いよく前足を伸ばし、その手をぎゅっと抱きしめたのだとか。そのまま手を離す気配はなく、ママさんはレオくんに抱きしめられたまま、かろうじて動く指先でお顔を撫で撫でしてあげたそう。そのあまりの可愛さに、ママさんはレオくんを自分が産んだのではないかと本気で錯覚してしまったといいます。

そのままスヤスヤ…

大好きなママさんの手を抱きしめたまま、うっとりと撫でられていたレオくん。気持ちよさそうに目を細めていましたが、そのまま眠ってしまったそうです。その安心しきった姿からは、ママさんへの大きな信頼と愛情が伝わってきます。

このレオくんの可愛すぎるハグに、リールは10.4万件を超えるいいねを獲得。視聴者からは「てっきり、ケリケリされるのかと思いきや、可愛すぎる反応ですね♡これは嬉しい♡」「きゃーーーー！！！可愛い！♡幸せすぎますね！！！」「なーんてあざといニャア♡」「これは可愛すぎるし、嬉しいハグ♡」「キュン死者90万人突破」「可愛い罪ですね。これは罰として一日中モフらせてください」といった絶賛のコメントが多数よせられました。

Instagramアカウント「@leokundesuyo」では、ミヌエットの「レオ」くんがIQテストにチャレンジしたり、紙コップに隠したおやつを探し出したりしている様子や、日常の可愛らしい様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@leokundesuyo」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。