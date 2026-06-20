☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、楽天＝岸

ロッテは交流戦後、初戦の楽天戦に勝利。今年の勝敗を３２勝３１敗２分けとして、４月３日以来の貯金１とした。

１９日の勝利投手は２番手で登板した八木。これで開幕から６連勝となった。チームでは鈴木も開幕５連勝中。そろって白星は全てリリーフで手にしている。

前身球団を含め、ロッテで開幕６連勝以上の投手が複数人いたシーズンは、１９５３年ともに６連勝の荒巻淳（リリーフで６勝）、カイリー（先発５勝、リリーフ１勝）。２００１年に先発で９連勝の黒木知宏、リリーフで６連勝の清水直行と、過去に２度だけ。

八木に続いて鈴木も無傷で６勝目を手にできるか。２人の連勝がどこまで続くか注目だ。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１４：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、中日＝大野

☆ヤクルト―広島（１４：００・神宮）ヤクルト＝松本健、広島＝森下

☆ＤｅＮＡ―阪神（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝東、阪神＝伊藤将

☆日本ハム―ソフトバンク（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝孫易磊、ソフトバンク＝スチュワート

☆オリックス―西武（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ペルドモ、西武＝隅田

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順