2026年7月3日（金）に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』

ウッディやバズたちの大冒険と感動を映画館で体験できるIMAXⓇ及びプレミアムラージフォーマット含む全11verの上映が決定！

さらに全国8劇場にシアター内が「トイ・ストーリー」に染まる「トイ・ストーリー・シアター」も登場します☆

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が、2026年7月3日（金）に公開！

傑作シリーズの集大成とも言うべき“シリーズ最高の物語”に、「『トイ・ストーリー5』は魔法のように完璧で、まさに傑作です。感動的で、面白く、心温まる、あらゆる点で完璧な作品」（Variety）、「深く感動的な物語が生まれ、私は涙が止まりませんでした」（Collider）と大絶賛の声が次々とあがっている。

そんな最新作で、ウッディとバズ、ジェシーらおもちゃたちが繰り広げる大冒険と感動のシリーズ最高の物語を大スクリーンで体感できる、IMAX版やプレミアムラージフォーマットではULTRA 4DX版など全11バージョンでの上映が決定し、ウッディやバズらお馴染みのキャラクターたちが描かれている各フォーマット版のポスタービジュアルも解禁！

さらに全国8劇場で、映画館のスクリーン内が「トイ・ストーリー」の世界に没入できる装飾に染まる「トイ・ストーリー・シアター」が開催されることとなり、併せて入場者プレゼントも決定しました。

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。

最新作を多種多様な全11バージョンの上映形式【2D(字幕・吹替)/ドルビーアトモス(2D字幕・2D吹替)/ドルビーシネマ(2D吹替)/4D(3D吹替)/IMAX(2D吹替)/SCREEN X(字幕・吹替)/ ULTRA 4DX(字幕・吹替)】で余すことなく堪能でき、おもちゃたちの世界により深い没入体験が可能に。

併せて解禁となったのは、ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版、SCREEN X版の4種類のポスタービジュアル。

SCREEN X版では、ジェシーやバズたちを譲り受けたボニーをおもちゃたちが見守る姿が描かれています。

ボニーはおもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。

しかし、周りの子たちはみんなタブレットに夢中で話が合わず友達づくりに悩んでいました。

ウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちがボニーを心配そうに見守る様子が描かれています。

ドルビーシネマ版、

4DX版、

IMAX版には、ウッディらおもちゃたちの前に現れた最先端タブレットであるリリーパッドの姿が大きく描かれています。

リリーパッドは内気なボニーを心配した両親からのプレゼント。

ボニーは本当はおもちゃが大好きなのに、周りに合わせるためにその気持ちにフタをして、徐々に他の子どもと同じようにタブレットにほとんどの時間を支配されるように。

“デジタルの脅威”がやってきたことで、おもちゃたちの存在にも危機が訪れる…。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃができる“本当の役割”とは？

シアター内が「トイ・ストーリー」に染まる「トイ・ストーリー・シアター」が全国8劇場で実施！

ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドら可愛いキャラクターたちが映画館の椅子の背に描かれ、本編の前に日本版声優のグリーティング映像が流れシアター内が「トイ・ストーリー」一色に染まる劇場体験ができる「トイ・ストーリー・シアター」が全国8劇場で実施されることが決定！

7月3日（金）〜7月20日（月・祝）に、TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 渋谷、TOHOシネマズ 大井町、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ ららぽーと福岡、TOHOシネマズ すすきの、シネマイクスピアリで、全て2D吹替での上映となります。

また、「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントは、リリーパッドの周りにウッディとバズらおもちゃたちが描かれているトイ・ストーリー・シアターに設置されるフォトスタンディが卓上サイズになった“卓上スタンディ”に決定！

さらに全劇場・全上映バージョンを対象とした先着入場者プレゼントとして、『トイ・ストーリー５』キャラクタークリアシートがもらえます。

ウッディとバズ、ジェシーとブルズアイ、リリーパッド、テック・トリオ（スマーティー・パンツ、アトラス、スナッピー）の4種類で1セットとなっており、それぞれ切り取れる仕様になっています。

「トイ・ストーリー・シアター」の概要

【第一弾】

期間：7月3日（金）〜7月20日（月・祝）

劇場・上映バージョン：

TOHOシネマズ 日比谷（2D吹替）、TOHOシネマズ 渋谷（2D吹替）、TOHOシネマズ 大井町（2D吹替）TOHOシネマズ なんば（2D吹替）、TOHOシネマズ 名古屋栄（2D吹替）、TOHOシネマズ ららぽーと福岡（2D吹替）、TOHOシネマズ すすきの（2D吹替）、シネマイクスピアリ（2D吹替）※シネマイクスピアリのみ7/21（火）以降も継続予定

チケット販売タイミング：

発売日：6/26（金）24:00〜（＝6/27（土）0:00〜）

販売対象期間：7/3（金）〜7/9（木）分のみ

※詳細は各劇場HPをご確認ください

入場者プレゼント

「トイ・ストーリー・シアター卓上スタンディ」（トイ・ストーリー・シアター限定）

※お一人様につき、1つプレゼントいたします。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承下さい。

※本特典は非売品です。転売はご遠慮ください

※画像はイメージです。

※鑑賞料金、上映スケジュールにつきましては各劇場HPをご確認ください。

全劇場・全上映バージョンの先着入場者プレゼント概要

名称：『トイ・ストーリー5』 キャラクタークリアシート

※7月3日（金）より配布開始

※全バージョン共通のプレゼントとなります。

※お一人様につき、1つプレゼントいたします。

※数量限定 劇場により数に限りがございます。配布終了の際はご了承ください。

※一部劇場除く

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承下さい。

※本特典は非売品です。転売はご遠慮ください

※画像はイメージです。

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は2026年7月3日(金)に全国公開！

監督：アンドリュー・スタントン（「トイ・ストーリー」シリーズ、「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」）

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

全米公開日：6月19日

原題：Toy Story 5

日本公開：7月3日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（スナッピー）、松井ケムリ（アトラス）、竜星涼（フォーキー）ほか

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