【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）

【映像】称賛集めた真夜中の大胆オーバーテイク

トヨタの4年ぶり通算6度目の総合優勝で幕を閉じた今年のル・マン24時間レース。予選のハイパーポールで下位に沈み、7号車が14番手、8号車が15番手からの苦しいスタートを強いられたトヨタだったが、24時間の激闘の末に7号車が優勝、8号車も3位に入り、見事なダブル表彰台を獲得した。

そんな大逆転劇の道中、真夜中のサルト・サーキット、漆黒の闇に包まれたインディアナポリスコーナーで、ブレンドン・ハートレーの駆るトヨタ8号車がみせた、あまりにも大胆なオーバーテイクが中継で注目を集めた。

「外から抜いていたのは…」レジェンドも脱帽

元トロロッソF1のドライバーであり、現在36歳のハートレーは、ヘッドライトの光だけがコースを照らす過酷なナイトセクションのなか、前方を走る12号車のキャデラックに急接近。インディアナポリスコーナーの進入で度胸一発、マシンのラインをアウトサイドへと振ると、キャデラックを外側から抜き去ってみせた。

この手に汗握る真夜中のパッシングシーンに、中継も大いに沸いた。実況を務めた布施宏倖アナウンサーが「12号車キャデラックを抜いて」と状況を伝えるなか、ル・マン24時間レースへの出場経験を持つ解説の松田次生氏も大興奮。47歳のレジェンドは、ハートレーがみせた大胆なパッシングに「インディアナポリスの外側から抜いていたのは、ちょっとヒヤッとするというか、凄いなと思いましたよね」と、その卓越したスキルと度胸に称賛のコメントを贈った。

（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）