秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW−WAとMATSURIの初の舞台公演「デカ×ホシ」が、9月9日から18日に東京都I’M A SHOWで上演決定した。

同作は、刑事たちが張り込む部屋と窃盗団のアジトという隣り合う2つの部屋を舞台に、SHOW−WAが演じる刑事側のストーリー「デカ編」のノンストップ・サスペンスと、MATSURIが演じる犯人側のストーリー「ホシ編」のノンストップ・ドタバタコメディーをそれぞれ60分で濃密に描く。

また、和田琢磨（40）、染谷俊之（38）、藤田玲（37）が全公演に出演し、歌舞伎役者の尾上松也（41）が歌舞伎以外の舞台初演出を務める。

尾上は「歌舞伎以外の舞台を演出するのは今回が初めてで、以前からいつかはやってみたいと思っていましたので、念願がかない大変うれしく光栄に思っております」と喜びを語り、「出演の皆様も、比較的年齢の近い方々ばかりで、どんな作品になっていくのか今から楽しみです」とコメントを寄せた。

千秋楽では両グループの12人がそろって共演することも明らかとなった。