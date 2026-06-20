岩塚製菓「THEひとつまみ」刷新　食感を磨き「後引くおいしさへと進化」　新コンセプトは「ひとつまみでひとやすみ」

岩塚製菓はトップ6と位置付けているブランドの1つ「THEひとつまみ」を刷新する。

食感を一新して「後引くおいしさへと進化させた」（岩塚製菓）という。

新コンセプト「ひとみつみでひとやすみ！」を掲げ、6月15日に「えび黒胡椒」（80g・35g）「えびカリ」（80g・30g）「しお枝豆」（70g・27g）「アソート」（155g）をリニューアル発売した。

「えび黒胡椒」は、スパイスや素材のしっかりとした味わいはそのままに、えびの旨みと後引く黒胡椒のダブルのおいしさを追求。生地は「心地よいザクザクとした食感」に仕立てられている。

7種類のスパイスを使用しているのは「えびカリ」。同社で配合・煎り・挽く工程を行うことで専門店のスパイスカレーのような芳醇で圧倒的なスパイスの香りとコクを打ち出し、生地は「心地よいカリザク食感」が味わえる硬さになっている。

「しお枝豆」は「軽やかなサクサク食感」が特徴。シンプルな塩味が、生地に練り込んだ枝豆の風味を引き立て「枝豆の旨みと甘みが口いっぱいに広がる」という。

「アソート」は「えび黒胡椒」「えびカリ」「しお 枝豆」の3種の味わいを詰め合わせている。

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