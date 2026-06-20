ZIPAIR Tokyoとビックカメラ、JALカーゴサービスは、お土産事前注文サービス「AKIBA GO」を活用した和牛の輸出販売を強化する。

「AKIBA GO」は、2024年12月に開始したZIPAIR Tokyoの利用者専用の「AKIBA ZIP」に続く取り組みで、ZIPAIR Tokyo以外の航空会社を利用する人も対象となる。ビックカメラAKIBAの店頭でのプロモーションを通じてAKIBA GOへ送客し、注文を受けた商品はJALカーゴサービスにより出発空港へ輸送される、購入時に指定したJAL ABCカウンターで受け取れる。その後、利用航空会社のチェックインカウンターに受託手荷物として預け、到着空港で通常の受託手荷物と同様にターンテーブルで受け取れる。

今回の連携にあわせ、商品受取拠点をこれまでの成田国際空港第1ターミナルに加え、成田国際空港第2ターミナルと羽田空港第3ターミナルにも拡大する。

利用対象者は、成田・羽田空港からシンガポール・アメリカ行きの利用者。国際線乗り継ぎ便は除外となる。購入期限は成田空港が受取日2日前午後10時まで、羽田空港が受取時間24時間前まで。