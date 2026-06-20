◆米大リーグ アストロズ９―３ガーディアンズ（１９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手が１９日（日本時間２０日）、本拠のガーディアンズ戦に中６日で先発。６回３失点で渡米後最多の１１三振を奪い、４勝目（３敗）を挙げた。

初回は先頭のバザナに右前打を許したが、２番マンザードを空振り三振。ロッキオに右前打で一、二塁とされたが、４番ホスキンスと５番シュニーマンを連続空振り三振として切り抜けた。２回もアリアスとワトソンを三振とし、４者連続三振。８番ベイリーに中前打を打たれたが、９番クワンを空振り三振に仕留めた。２回まで６つのアウトを全て三振で挙げた。

３回には先頭のバザナに二塁打を許し、１死二塁でロッキオに適時二塁打で同点とされた。続くホスキンスには左越え７号２ランを連打され、３点を失った。

５回までさらに３奪三振で９Ｋとしていた今井は６回１死からシュニーマンとアリアスから連続三振を奪い、１１奪三振。メジャーで初の２桁Ｋの大台にのせた。６回まで３失点と立ち直り、３登板ぶりのクオリティースタート（６回自責３以下）を達成した。

その裏の攻撃でア軍がアルテューベの８号３ランで５−３と逆転し、今井に２登板ぶり４勝目の権利が生まれた。この回限りで降板し、６回６安打３失点無四球１１奪三振、防御率６・１５となった。

１２日の前回登板、ロイヤルズ戦ではまさかの背信投球。初回に９点もの援護をもらってその裏のマウンドに立ったが、４安打５失点で１回持たず、２／３イニングでＫＯされただけに、信頼回復という点でも意味ある結果を残した。