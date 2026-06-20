6月19日、東北楽天ゴールデンイーグルス新監督に就任した吉井理人監督（61）が初陣を迎えた。試合こそ、吉井監督の“古巣”千葉ロッテマリーンズに5−8で破れたものの、チームは早速“吉井カラー”の様相を見せた。

【写真】楽天・吉井監督就任会見で「名札」も「マイク」も居場所がない石井GM

「今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったので、自分が勝手に決めちゃいました（笑）」

吉井監督が“誰にも”相談することなく「勝手に決めた」というオーダーには、ショートで全試合スタメン出場していた村林一輝選手（28）の名前はなく、代わりに2023年にドラフト4位で指名された、3年目のワォーターズ選手（20）を抜擢。

「若い選手もある程度のプレッシャーの中でプレーしないと育っていかない。（ワォーターズは）よく頑張ったと思う」

見事に1安打を放って期待に応えたワォーターズを称賛。「これからのチーム」と話したように、来季に向けて若手選手を積極起用してチーム再建を図るようだ。

一方で6番ファーストでスタメンを任され、2つの四球こそ選んだもののノーヒットに終わった浅村栄斗選手（35）。そして6月20日に先発予定の岸孝之投手（41）ら、両ベテランは吉井監督の就任に危機感を覚えているかもしれない。

高年齢、高年俸だけではない理由

2026年シーズンで年俸5億円の4年契約最終年を迎えている浅村に、前年度より4000万円ダウンの1億8000万円でプレーする岸。互いに現役生活の終わりが見える年齢だけに、またチーム内でも高額サラリーを得ているだけに、コストパフォーマンスが見合わなければ契約が見直される可能性もある。さらに、

「高年齢、高年俸だけではない、GMの存在も一因になり得るかも」とは、パ・リーグ事情に詳しいスポーツライターの目利き。

6月17日の吉井監督就任会見で、三木谷浩史オーナー（61）とともに着席した石井一久GM（52）。ところが、編成トップを任されるGM職にも関わらず、“人事”発表の場でひと言も発することなく、ただ“置き物”のように座り続けたのだ。

「三木谷オーナーも会見でGMを気に掛ける様子がありませんでした。2018年からGM、監督を任せるも、一向に結果が伴わない部下に見切りをつけたとも考えられます。来季も吉井政権を敷くとなると、石井さんの立場は危うくなる。

その石井GMとは西武ライオンズ時代から深い関係にある浅村と岸。楽天移籍当初は流石のプレーを見せていましたが、近年は年俸に見合った成績とは言い難い」

2016年オフにFA（フリーエージェント）権を行使して楽天に入団。2017年からプレーする岸。

「西武でチームメイトだった時から、投手陣の年長者だったGMを“カズさん”と呼んで慕っていた岸。石井さんの引退後、スポーツマネジメントに力を入れていた吉本興業に、岸をスカウトして引っ張ったのも“カズさん”です」（前出・スポーツライター）

カズさんの言葉が胸に刺さった

同じく2018年オフにFA移籍した浅村。4年総額20億円の大型契約も話題になったが、楽天を選んだ理由は、

「カズさん（石井GM）が“来てくれるだけで東北楽天のためになる”と。そういう言葉が自分の胸に刺さった」

と、石井GMからの誘いが決定打だったことを明かしている。

「いわば“石井派閥”の筆頭ともされる両ベテランだけに、吉井監督が若手起用に切り替える方針であれば、満足な成績を残せなければ球団から追われかねません。特に浅村は3月、オンラインカジノ賭博で書類送検されているだけにイメージもよくない。

コーチ陣はともかく、会見で顔を合わせていたGMに相談することなく“勝手に決めた”吉井監督。リーグ戦の戦いぶりを見て、三木谷オーナーはシーズンオフにどんな人事を行うのやら」（前出・スポーツライター）

まずは吉井監督のお手並み拝見、というところか。