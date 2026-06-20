元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が、長女の誕生日を報告した。

２０日までにインスタグラムで「ララ〜お誕生日おめでとう！４月から中学生になったね。バスケと美術部に入って、毎日忙しくなってたから心配していたけと、ここにきてグッと体力もついてきたね！今日はララとカラオケに行きました！アニソンどんなけ歌えんねん笑 Ａｄｏ、めちゃうまかったよー１３歳も楽しいこと幸せなことがたくさんありますように ラブユー」と記すと、長く伸びた黒髪姿の長女の写真をアップした。

この投稿にファンからは「ララちゃんお誕生日おめでとうございます 楽しい一年になりますように」「ララちゃんお誕生日おめでとう めっちゃ大人になってる」「すごくお姉さんになってますね 中学校、楽しいですか？楽しい思い出、たくさん作ってくださいね〜」「すっかりお姉さんに！そしてめーっちゃ髪の毛長くなってるー まだまだ伸ばすのかなぁ？」「大人っぽくなって驚きました 素敵な女性になってね」などの声が寄せられている。

松嶋は２００８年にロックバンド「ＭＡＲＳＡＳ ＳＯＵＮＤ ＭＡＣＨＩＮＥ」のボーカル、ヒサダトシヒロと結婚。１１年１２月に長男、１３年６月に長女を出産した。昨年が長男の珠丸くんがテレビ初出演し、「イケメン」と話題になった。