◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）

ブラジル（ＦＩＦＡランク６位）がハイチ（同８３位）と対戦。前半にＦＷクニャの２発、ＦＷビニシウスの２試合連続ゴールと３発で、３―０で快勝した。

しかし、試合を中継するＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんは、ブラジルが再三チャンスを作りながら無得点に終わった後半に喝を入れた。「後半はあれじゃダメですね。やっぱり得失点差を考えると、１点、２点できれば３点ほしかった。生ぬるかったですね。ブラジルは優勝しかない。この攻撃だと、フランス、イングランドと当たった時にどうなのか。まだエンジンかかってない」と苦言を呈した。

闘莉王さんはブラジル生まれで、父親が日系ブラジル人、母親がイタリア系ブラジル人とブラジルをルーツに持つ。２００３年に日本に帰化した。ＤＦながら、現役時代はＪリーグ通算１０４得点を記録。浦和に在籍した２００８年にはハットトリックを含む年間１１得点もマークするなど、得点能力の高さも持ち味だった。