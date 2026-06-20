中東エティハド航空の現役キャビンアテンダント（CA）で、インフルエンサーとしても活動するMayuが出演する、異色の「ホテル発のPODCAST（ポッドキャスト）番組」の第3弾「RESOL HOTELS旅のトークラウンジ 横浜編」が19日から配信された。

MayuはSNSで旅やCA業務の様子、日常などを発信しており、総フォロワー数19万人を誇る。今回出演するのは全国に20以上のホテルを展開するリソル株式会社のコンテンツ「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」による番組。同企画は函館編と博多編に続く第3弾となる。これまではスタジオトークが中心だったが、内容をリニューアル。Mayuはスタジオを飛び出し、ホテルリソル横浜桜木町に所属する「サービスコーディネーター（SC）」二宮さんとともに、地元ならではの観光スポットやグルメ情報の紹介、さらに“女子旅トーク”も展開する。これまで2回にわたって出演してきたラジオDJやまだひさしも「PODCASTディレクター」として進行を務める。

Mayuは番組で、収録にはCAの業務で海外から日本に到着した流れで、そのまま横浜に来たと説明。「次はスタンバイと呼ばれる待機の業務で、まだどこに呼ばれるか分からない」と業務体系を紹介し、やまだに「すごい仕事！」と驚かれた。CA経験が8年で、エディハド航空に入って2年で約40カ国を訪れたことも明かした。中東からの外国人観光客に向けても横浜の魅力を紹介。「海とか見たら喜ぶと思う」と話すと、東京や大阪、北海道が多い訪問先であることから「通だねってなると思う」と語った。

番組はSportify、Apple PODCAST、Amazon Music、YouTubeで公開されている。