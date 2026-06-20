人気コスプレーヤーの真中つぐが20日、自身のインスタグラムを更新。写真集発売日を報告した。

「本日『＃ハイレグ天国』発売日です」と題し、どアップショットを公開。「趣味で始めたコスプレから、まさか自分が写真集を出せるようになるなんて思っていませんでした。たくさんの方に応援してもらって、こんな素敵な経験ができています。私にとって特別な一冊です。本日は書泉さんの発売イベントもあります！応援してくれたみんなにたくさんありがとうを伝えるんだ」と思いをつづった。

さらに「ロケ地としてご協力いただいたみなさんのおかげで『ハイレグ天国』ができました 本当にありがとうございます！」と記し、撮影地だった沖縄・石垣島で支えてくれた方々にも感謝。思い出のツーショットに加え、沖縄そば、スパムおにぎり、サーターアンダギーなどの食、ヒップラインからの脚線美を披露したオフショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「圧倒的な迫力」「可愛くてエッチ」「愛おしくてたまらなくなりました」などのコメントが寄せられている。

真中は神奈川県出身。14年からコスプレーヤーの活動を開始。「日本一競泳水着が似合うコスプレーヤー」と称されることもある。24年までは一般企業に勤務し広報なども務めた異例の経歴。1st写真集「ハイレグ天国」を発売。身長169センチ。血液型A。