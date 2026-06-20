イガリシノブさん監修！ 毎日のケアに取り入れやすい、全身洗えるフェムケア泡ソープが誕生

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「デリケートゾーンのくすみ対策」。毎日のバスタイムに全身を洗うだけで、デリケートゾーンのくすみや黒ずみケアまで叶えてくれるソープが誕生。監修のイガリシノブさんが商品に込めた想いも伺いました。

item

「ボディプレックス」ホイップケア クリア

デリケートゾーンはもちろん、全身に使える泡ソープ。ナイアシンアミドやビタミンC誘導体を配合し、くすみの原因となる古い角質や汚れをやさしくオフしながら、透明感のある肌へと導く。ホイップクリームのような濃密泡が摩擦を抑え、デリケートな肌もしっとりやさしく洗い上げる。コラーゲンやプラセンタも配合し、潤いに満ちたツヤ肌に。心地いい、爽やかなホワイトティーの香り。400ml \2,178（ボディプレックス）

Message from SHINOBU IGARI

イガリシノブ

独自の「イガリメイク」で流行を牽引するヘア＆メイクアップアーティスト。雑誌、広告でのヘアメイク、化粧品開発ディレクターなど幅広い分野で活躍。多くの女性の支持を集めている。

私自身、デリケートゾーンのくすみって「仕方ないことなのかな」と思っていたんです。でも、やっぱりどこか気になってしまうし、誰に見られるわけでもないのに、少し後ろめたい気持ちになることもあって。でも実際に肌が整ってくると、自分自身の気持ちが変わるんですよね。たとえば、冬に靴下の中でペディキュアをしている時のような、“自分だけが知っている心地よさ”に近い感覚かもしれません。ただ、忙しい女性にとって、フェムケアまで気が回らないのも事実。だからこそ、ボディもフェムも一緒にケアできるアイテムで、気負わず悩みを解消していただけたらうれしいです。

商品の魅力を深掘り！

メーカー担当者、KIYORA 伊藤梨紗さんに聞きました

毎日のケアに取り入れやすい、全身洗えるフェムケア泡ソープ

人気ヘア＆メイクアップアーティストのイガリシノブさんがプロデュースした、全身洗えるフェムケア泡ソープが発売。発売元・KIYORAの伊藤梨紗さんに、開発の背景やこだわりを伺いました。

「ボディプレックスは、“ボディ”と“コンプレックス”を掛け合わせたブランド名で、体にまつわるさまざまな悩みに寄り添いたいという想いから生まれました。なかでも、デリケートゾーンの悩みは多くの方が抱えている一方で、なかなか人に相談しづらく、後回しにされがちです。だからこそ、悩みに向き合い、改善のサポートができるブランドにしたいと考え、フェムケアラインを立ち上げました。今回、イガリさんにホイップケア クリアの監修をお願いしたのは、もともと弊社の別商品を長く愛用してくださっていたことがきっかけです。お話をする中で、フェムケアに対する考え方や想いに共通点が多く、一緒に商品を開発することになりました」

デリケートゾーンケアのハードルを下げるための細かな配慮も。

「忙しい女性でも取り入れやすいよう、1本で時短ケアができる設計にしました。特別なケアではなく、ボディソープ感覚で毎日無理なく使えて、ワンプッシュでふわふわの泡が出るので手間もありません。さらに400ml入りの大容量で、コスパの良さにもこだわりました。また、デリケートゾーンのお悩みで特に多い黒ずみに着目し、顔用スキンケアと同レベルの美容成分を配合。洗いながら透明感を引き出せるような成分設計を目指しました」

肌当たりや香りの良さも魅力。

「泡の質感にはかなりこだわりました。弾力やなめらかさといった肌に触れた瞬間の気持ちよさを大切にし、すすぎやすさも考慮しています。また、バスタイムが癒しの時間になるような香りにも注力しました。湯気とともにふんわり広がる香り方を追求し、30回以上は試作しましたね。イガリさんとも何度も打ち合わせを重ね、1年以上かけて調整しました」

使用した人からも喜びの声が。

「大容量でコスパがいいので、続けやすいというお声を特にいただいています。また、黒ずみケアへの期待感を持ってくださる方も多く、洗い上がりがしっとりする、香りに癒されるといった感想も寄せられています。開発時に重視していた点を評価いただけてうれしいです。自分のことを後回しにしないために、無理なく続けられるケアを取り入れてほしいですね」