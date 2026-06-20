「陽キャすぎて最初誰だかわからなかった」鈴木福、“ハッピーバースデーな舞”に反響「リズム感ある」
俳優の鈴木福さんは6月18日、自身のInstagramを更新。ユーモアあふれる“舞”を披露しました。
【動画】鈴木福の“ハッピーバースデーな舞”
コメントでは「ミュージカル観てるみたい！！」「陽キャすぎて最初誰だかわからなかった」「ダンス最高！！」「22歳もアゲアゲで一年楽しんでね」「リズム感ある！笑」「どこのおちょけかと思ったら福くん」「福君ハイテンションですね」「こっちも、Happyになる舞だね」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【動画】鈴木福の“ハッピーバースデーな舞”
「22歳もアゲアゲで一年楽しんでね」鈴木さんは「ハッピーバースデーな舞」とつづり、1本の動画を公開。誕生日ケーキのペーパークラフトを持った鈴木さんが、「Happy Birthday！」の曲に合わせて“舞”をしている姿です。歌を口ずさみながら豪快なステップを踏み、楽しそうです。
22歳迎え祝福続々17日には「22歳になりましたー！ にゃんにゃん、ですね〜」とつづり、9枚の写真を公開した鈴木さん。カラフルな椅子に腰掛け、さまざまな表情を披露しています。ファンからは「22歳の福くんの活躍も楽しみ」「にゃんにゃんで、にこにこな楽しい素敵な1年になりますように！！」「お誕生日おめでとうございます 素敵な事がいっぱいありますように」など、祝福の声が続々と寄せられています。今後の活躍にも注目です。
(文:五六七 八千代)