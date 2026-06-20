プロフィギュアスケーターの荒川静香（44）が18日、Instagramを更新。子どもがスケートする動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】荒川静香、子どもがスケートをする動画を披露

2006年5月、プロに転向し自身プロデュースのアイスショーをはじめ、テレビ、イベント、スケート解説など様々な分野で活躍する荒川。

私生活では2013年に一般男性と結婚し、11歳の長女と、8歳の長男、2人の子どもを育てている。

Instagramでは仕事について発信しており、2025年7月の更新では、アイスショー「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」で鉄の女神を演じた際の激変ショットを披露。「綺麗だし華やかだしオーラすごかったです」「マレフィセントみたい」などと、話題になっていた。

荒川静香、子どもが楽しそうにスケートする動画を公開

2026年6月18日の更新では、子どもが楽しそうにスケートする動画を公開している。

この投稿にファンからは、「息子さんですか？」「大きくなってる」「かわいいし、スケート上手」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）