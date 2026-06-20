サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で１次リーグＦ組の日本は、２０日（日本時間２１日）の第２節でチュニジアと対戦する。

Ｆ組内での決勝トーナメント（決勝Ｔ）進出の条件をまとめた。（デジタル編集部）

１次リーグは４チームずつ１２組に分かれ、各組上位２チームと、３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝Ｔに進む。

今大会の１次リーグにおける順位決定方式は、二つ以上のチームが勝ち点で並んだ場合には〈１〉当該チーム間の勝ち点〈２〉当該チーム間の得失点差〈３〉当該チーム間の総得点数――の順で順位を決定。それでも決まらない場合には、〈４〉１次リーグ全試合の得失点差〈５〉１次リーグ全試合の総得点〈６〉イエローカードやレッドカードを受けた反則を数値化したポイント（フェアプレーポイント）〈７〉最新のＦＩＦＡランキング――などの条件で順位を決める。

現在勝ち点３でトップのスウェーデンは日本−チュニジアより先の時間に行われるオランダ戦（日本時間２１日午前２時開始）に勝てば勝ち点６でグループ２位以内が確定し、決勝Ｔ進出が決定する。さらに日本が引き分けか負けなら１位通過となる。

日本はチュニジアに勝てば勝ち点４となるが、Ｆ組のすべての試合が終わった時点で日本とスウェーデン、オランダの３チームが勝ち点４以上で争う可能性があるため、第２節で日本の決勝Ｔ進出が決まることはない。チュニジアに引き分け以下でも１次リーグ突破の可能性は残る。

チュニジアは、オランダがスウェーデンに勝ち、そのうえで日本に敗れれば１次リーグ敗退が決まる。