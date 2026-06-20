【FIFAワールドカップ2026】スコットランド代表 0ー1 モロッコ代表（日本時間6月20日／ボストン・スタジアム）

【実際の映像】GK呆然！開始2分の弾丸ゴール

ノーチャンスの一撃が決まった。モロッコ代表のMFイスマエル・サイバリが完璧な裏抜けからGKの届かないコースへ強烈なシュートを突き刺すと、解説の戸田和幸氏も「GKは無理でしょうね」と手放しで絶賛した。

日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でモロッコ代表はスコットランド代表と対戦した。第1節でブラジル代表と互角の戦いを演じたモロッコは、キックオフ直後の2分に試合を動かす。

右サイドでMFブラヒム・ディアスがボールを持つと、両利きのテクニシャンは左足でサイバリの動き出しに合わせ、スコットランドの最終ラインの背後へ絶妙なスルーパスを通した。出し手と受け手のタイミングが完璧に合った質の高い崩しから、サイバリがボックス内へ侵入。最後はGKの右肩上を射抜く強烈な一撃でネットを揺らした。GKは後ろを振り向き呆然とする様子も見られた。

開始2分の先制劇に称賛の声

阿吽の呼吸から生まれた完璧なゴールについて、DAZNで解説を務めた戸田和幸氏は「（サイバリの）走り方がうまかったですね。U字で走りながらオフサイドにかからずに飛び出しています。シュートは肩上を抜いていますけど、GKは無理でしょうね」とコメント。ノーチャンスの一撃を称賛していた。

あっという間の先制点はSNSでも話題に。ファンからは「サイバリさん、シュート上手すぎないか」「シュートがうますぎる」「サイバリ乗ってますね」「モロッコ強いな」といった声が上がった。

なお、この先制点に関与したブラヒム・ディアスとサイバリは、第1節のブラジル代表戦でも同じような形からゴールを生み出していた。モロッコ代表の快進撃を支える上で、両者のホットラインは今後も大きな武器となりそうだ。（FIFAワールドカップ2026）