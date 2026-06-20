アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」櫻井優衣が２０日までに自身のインスタグラムを更新。美しすぎる横顔ショットと、グループ愛あふれる投稿にファンから感動の声が集まっている。

白の肩出しドレス姿の写真をアップした櫻井は、６月１３日に行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」において「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞」をグループとして受賞したことを受けてコメントを発表した。「４部門でのノミネート。そして、最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞をいただきました！皆様いつも応援してくださり本当にありがとうございます！」と感謝。続けて「メンバーの私が言うのも変なのかもですが、、私は、よく私自身がＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲのファンでこの世から失いたくないアイドルグループだと思うことがあります」と記し「アイドルという存在が大好きなので、この時代にこんなに素敵なグループに出会えたこと ファンとして心から感謝しています」と感謝の言葉をつづった。さらに「私自身もこのグループに包まれて、大好きなアイドルをやらせていただき、素敵なみんなに憧れ、助けられている日々に感謝しております。それぐらい愛の溢れる虹をかけてくれるグループです」と、自身のふるっぱー愛を爆発させた。

この投稿には「優衣ちゃんのふるっぱーへの愛に泣く」「横顔美しすぎませんか．．．！」「優衣ちゃんのいないふるっぱーなんて考えられないよ」「優衣ちゃん美しすぎいいて思って文章読んだらもう泣けてきた」「ほんとうにふるっぱーのこと大好きなこと伝わってるよ」「優衣ちゃんの思い伝わった！！」などのコメントが寄せられている。