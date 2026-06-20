得がないと知っていても誰かを援助してしまうのはどうして？【社会心理学】

得がないと知っていても誰かを援助してしまうのはどうして？

目には見えない、心理的財・社会的財

何かを買った時にお金を払ったり、働いた分だけ報酬をもらったりと、私たちの生活では、常にさまざまな資源の交換が行われています。これを社会的交換といいます。

社会的交換には、限定交換と一般交換があります。限定交換は、自分と相手が１対１でやりとりすること。一般交換は、自分が資源を提供する相手と、自分に資源を提供してくれる相手が必ずしも一致しない状況のことです。１度しか行かないレストランでチップを渡したりするのは、長い目で見ると、どこかでその親切が自分に返ってくるのではないかという意識が働いた、一般交換であると言えます。

そして、人の間で交換される「資源」とは、お金や商品といった具体性を持つものばかりではありません。形は無いけれども、愛情といった心理的財、地位や名誉といった社会的財、場合によっては満足感なども資源に含まれるでしょう。そして、むしろ目に見えないものの方が、もらう相手によって価値が変わる「個別性」が高く、貴重なものとなるのです。

つまり、人が援助行動を起こすのは、自分がしたことが、また他のところから自分に返ってくるかもしれないという一般交換の意識があり、さらに心理的財や社会的財といった目に見えない価値を得たいという気持ちがあるからなのです。世界の多くの社会では、自分が援助や好意を受けたら、相手にお返しをしたほうが、結局は自分の利益になるという互恵性規範が見られます。このようなことも、お互いに援助行動を続けていく理由のひとつと言えるでしょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也