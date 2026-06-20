体脂肪の付け過ぎが高血圧や脂質異常症/糖尿病をもたらす理由とは？【体脂肪の話】

体脂肪の付け過ぎが高血圧や脂質異常症/糖尿病をもたらす理由

疾患に加えて体への負荷も高まる

食べ過ぎは体脂肪の増加につながり、やがて肥満へと至ります。肥満になりたくない、あるいは肥満を解消したい、と思っている方も多いでしょう。肥満がそれだけ敬遠されるのは、見た目が悪いだけでなく、疾患をはじめとしたさまざまな悪影響があるからです。

肥満を原因とする疾患としては、高血圧や脂質異常症、糖尿病などさまざまな生活習慣病が挙げられます。これらは脂肪細胞から分泌される悪い物質がおもに原因です。脂肪細胞からはいい物質（善玉物質）と悪い物質（悪玉物質）が分泌されていて、通常はそのバランスが取れているのですが、脂肪細胞が多くなると悪玉物質の分泌量が増えてしまうのです。とくに内臓脂肪の増加によって悪化していきます。

それともうひとつ、肥満は病気を引き起こすだけでなく、体が膨れて重くなること自体も問題です。腰やひざに大きな負担がかかり、骨に異常が発生することもあります。また、体脂肪が内臓や気管などを圧迫して、内臓の働きや呼吸に支障をきたす場合もあります。

このように肥満はさまざまな悪影響を引き起こし、いいことはほとんどありません。その悪影響について詳しく説明していきますので、これを読んでぜひ肥満を避ける生活習慣を心掛けるようにしてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆