“セレブママ”石田安奈、第3子妊娠中のマタニティフォト公開「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」 夫＆長女＆長男も登場「見てるこっちまで幸せな気持ちに」
第3子妊娠中の元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。マタニティフォトを公開し、家族との温かなショットが反響を呼んでいる。
【写真】「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」“セレブママ”石田安奈が公開した夫＆長女＆長男とのマタニティフォト
自宅で撮影されたという写真には、白を基調とした衣装に身を包んだ石田のソロショットをはじめ、大きくなったお腹に長男が寄り添う姿や、夫、長女、長男と一緒に撮影した家族写真などが収められ、家族の幸せな雰囲気が伝わる内容となっている。
石田は「子供2人いての撮影はなかなか大変だけど一生に一回の3人目の子がお腹にいる時期を思い出に残したいから頑張った」と撮影への思いを語った。
家族4人での写真には、「私の宝物 ここにもう1人増えるなんて」とコメント。「私にとっては家族みんなが笑顔で健康である事が幸せ」と愛情たっぷりにつづった。
この投稿にファンからは、「あんなちゃんかわいい」「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」「見てるこっちまで幸せな気持ちになります」「無事出産できることを願ってます」といった声が寄せられている。
石田は愛知県出身。SKE48第2期生として活動し、2017年5月にグループを卒業した。21年10月に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月8日に第1子女児を出産。2024年9月には第2子男児の出産を報告している。
【写真】「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」“セレブママ”石田安奈が公開した夫＆長女＆長男とのマタニティフォト
自宅で撮影されたという写真には、白を基調とした衣装に身を包んだ石田のソロショットをはじめ、大きくなったお腹に長男が寄り添う姿や、夫、長女、長男と一緒に撮影した家族写真などが収められ、家族の幸せな雰囲気が伝わる内容となっている。
家族4人での写真には、「私の宝物 ここにもう1人増えるなんて」とコメント。「私にとっては家族みんなが笑顔で健康である事が幸せ」と愛情たっぷりにつづった。
この投稿にファンからは、「あんなちゃんかわいい」「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」「見てるこっちまで幸せな気持ちになります」「無事出産できることを願ってます」といった声が寄せられている。
石田は愛知県出身。SKE48第2期生として活動し、2017年5月にグループを卒業した。21年10月に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月8日に第1子女児を出産。2024年9月には第2子男児の出産を報告している。