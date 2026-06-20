【W杯】森保監督が誇った美意識 前日会見でサポーターの清掃活動について問われ「ゴミをそこら辺に捨てたりしない民族」 常に助け合う精神、グラウンドでの波及効果も実感
FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカー日本代表・森保一監督が日本時間20日、グループステージ第2戦となるチュニジア戦の前日会見に臨み、日本人サポーターが試合後にみせる清掃活動について言及しました。
森保監督は、試合への意気込みや相手への警戒ポイントなどを語るなかで、日本人サポーターが試合後にスタジアムの清掃活動を行うことについて聞かれると「日本の世界に誇れる文化。多くの国民のみなさんが『帰る時は来た時より美しく』という言葉を知っている。チームも最後ロッカーの掃除をして帰る。サポーターがゴミを拾って帰るのは日本の文化」と語りました。続けて体験談として「私は選手、指導者としてブラジルの指導者や選手いろんな国と接してきて、『違うだろう』と言われたこともある。ゴミ拾いをするとゴミを拾う人たちの仕事をなくすことなんじゃないかと言われたことがある。考え方の一つとしてそうだなと思うが、日本人は美化の意識があり、ゴミをそこら辺に捨てたりってことはやらない民族」と語りました。