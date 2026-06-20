FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカー日本代表・森保一監督が日本時間20日、グループステージ第2戦となるチュニジア戦の前日会見に臨み、日本人サポーターが試合後にみせる清掃活動について言及しました。

森保監督は、試合への意気込みや相手への警戒ポイントなどを語るなかで、日本人サポーターが試合後にスタジアムの清掃活動を行うことについて聞かれると「日本の世界に誇れる文化。多くの国民のみなさんが『帰る時は来た時より美しく』という言葉を知っている。チームも最後ロッカーの掃除をして帰る。サポーターがゴミを拾って帰るのは日本の文化」と語りました。続けて体験談として「私は選手、指導者としてブラジルの指導者や選手いろんな国と接してきて、『違うだろう』と言われたこともある。ゴミ拾いをするとゴミを拾う人たちの仕事をなくすことなんじゃないかと言われたことがある。考え方の一つとしてそうだなと思うが、日本人は美化の意識があり、ゴミをそこら辺に捨てたりってことはやらない民族」と語りました。

さらにピッチ上でもスタッフと話題になったことがあったとして「ゴール、ボールなど、いろんな器具を使うときに、日本人の選手やスタッフはみんなが手伝って片付ける。スパイクを管理する。それをやっていたところブラジル人の用具係から『俺の仕事を無くさないでくれ』と言われたことがある。それはそれで仕事はなくならない。本人の仕事としてホペイロはしてもらうけど、常に助け合う協力しあうのが日本人。昨日のナッシュビルのトレーニングのあとに芝がついたボールをみんなで綺麗にしていて、コーチもやっていたが、ナッシュビルの芝を管理する人も日本人メンタリティで片付けをしてくれていた」と助け合いを常とする精神が、海外でも波及していることも明かしました。