『愛の不時着』ヒョンビンの妻ソン・イェジン、長男と“初旅行”でちゃめっ気2ショット 成長した近影に驚く声「こんなに大きく」

『愛の不時着』ヒョンビンの妻ソン・イェジン、長男と“初旅行”でちゃめっ気2ショット 成長した近影に驚く声「こんなに大きく」