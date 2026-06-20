『愛の不時着』ヒョンビンの妻ソン・イェジン、長男と“初旅行”でちゃめっ気2ショット 成長した近影に驚く声「こんなに大きく」
『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。長男（3）との初めての旅行へ行ったことを報告し、ちゃめっ気あふれる親子2ショットを公開した。
【写真】「こんなに大きくなったの」ソン・イェジン＆長男のちゃめっ気あふれる2ショット
ソン・イェジンは「The first day of the trip」とつづり、浜辺で長男とポージングをした楽しげな写真を複数枚アップ。ミニ丈のボトムスにTシャツ、ビーチサンダルとラフな装いで、家族と過ごすリラックスした雰囲気が伝わってくる。
写真では、長男とともにハートポーズをした愛らしいショットや、手をつないだ親子の姿など、バカンスを楽しむ様子が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「こんなに大きくなったの」「子どもが本当に大きくなったね」「うわぁ、赤ちゃん本当に大きくなったね！」と、長男の近影に驚く声や「わぁ、めちゃくちゃ幸せそう〜！」「かわいい」「素敵なお母さん」などの反響が世界中から集まっている。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第一子となる男児が誕生した。
【写真】「こんなに大きくなったの」ソン・イェジン＆長男のちゃめっ気あふれる2ショット
ソン・イェジンは「The first day of the trip」とつづり、浜辺で長男とポージングをした楽しげな写真を複数枚アップ。ミニ丈のボトムスにTシャツ、ビーチサンダルとラフな装いで、家族と過ごすリラックスした雰囲気が伝わってくる。
この投稿に、ファンからは「こんなに大きくなったの」「子どもが本当に大きくなったね」「うわぁ、赤ちゃん本当に大きくなったね！」と、長男の近影に驚く声や「わぁ、めちゃくちゃ幸せそう〜！」「かわいい」「素敵なお母さん」などの反響が世界中から集まっている。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第一子となる男児が誕生した。