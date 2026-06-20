「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、初回に中堅のアンディ・パヘス外野手がスーパープレーを見せ無失点で立ち上がった。

先頭のウォードにいきなり右中間へはじき返された。完全に長打コースだったが、センターのパヘズが捕球すると、振り向きざまに二塁へダイレクト送球。二塁ベースカバーに入ったベッツが鮮やかにタッチし、アウトにして見せた。ＭＬＢトップとなる今季７個目の補殺だ。

これには佐々木もマウンドから右手を挙げてパヘスに感謝。表情は興奮気味だった。それも無死二塁のピンチが一転して１死無走者。次打者も二ゴロに打ち取ると、アロンゾにはストライクを先行させ、最後は高めのフォーシームで空振り三振に仕留めた。ウォードの初球に１６０・４キロを計測するなどスピードも十分だ。

打線がマンシーの２点タイムリーで援護すると、直後の二回は先頭を１６１・４キロのフォーシームで空振り三振。続くタベラスは低めのスプリットでバットに空を切らせた。カウザーには初球スプリットから入り、１６０キロを連発。最後はボテボテの三ゴロに打ち取り、マンシーが鮮やかにさばいて三者凡退だ。 パヘスの適時二塁打で１点を追加して迎えた三回は三者凡退。結果的に序盤３イニングを打者９人で仕留め、しっかりとゲームの主導権を引き寄せた。

打順が二回り目に入った四回は先頭のウォードが三遊間へ放ったゴロをマンシーが好プレー。ヘンダーソンには粘られたが、この日最速となる１００・５マイルのフォーシームで空振り三振に仕留めた。アロンソには雄たけびをあげながらのピッチング。低めのスプリットで右飛に打ち取って３イニング連続の三者凡退となった。

そして勝利投手の権利がかかり、前回、乱調に陥った五回。先頭のバサヨを二ゴロに打ち取り、タベラスも１５９キロのフォーシームで左飛に打ち取った。カウザーはこの日初めての四球を与えてしまったが。、しっかりとメイヨを打ち取って４勝目の権利を手にした。

佐々木は前回登板でメジャーワーストとなる７失点を喫し、五回途中ＫＯで４敗目を喫していた。５月に入ってからは安定した投球を見せていただけに、まさかの乱調となっていた。