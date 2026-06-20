lynch.が、7月1日にリリースするニューアルバム『CLIMAX』より、リードトラック「ICE」のMVを公開した。

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本楽曲は、凍てつく哀しみと燃え上がる情熱が交差する心象を描いた一曲。MVでは、月明りに照らされた凍りつき朽ちた世界が広がる荒涼とした情景と、ストロボライトが明滅する空間で繰り広げられる激しいパフォーマンスシーンが交互に展開される。静と動のコントラストが、楽曲の世界観を際立たせる映像に仕上がっている。

また、本作のリリースを記念し、激ロックが運営するMusic Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-にてコラボ企画を6月30日から7月6日まで実施する。期間中は、会場にてアルバム収録曲がパワープレイされ、MVとともに楽曲を楽しむことができるほか、メンバープロデュースのドリンクも販売され、購入時にはオリジナルステッカーや缶バッジもプレゼント。詳細は追って公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）