「βエンドルフィン」の分泌を促す可能性の高い「食べ物」はご存知ですか？医師が解説！

βエンドルフィンとは？メディカルドック監修医がβエンドルフィンの分泌を増やす食べ物などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「βエンドルフィン」とはどんなホルモン？分泌を促す可能性の高い食べ物も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（医師）

「βエンドルフィン」とは？

【経歴】医師、医学博士。福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長、東京予防クリニック院長を歴任。現在は神宮前統合医療クリニックなどで脳機能向上、認知症予防を中心に診療している。【資格・所属】日本脳神経外科学会専門医日本脳卒中学会専門医日本抗加齢医学会専門医日本健康経営専門医

βエンドルフィンは、体の中で作られる内因性オピオイド（痛みやストレス反応に関わる体内の鎮痛物質の一種）です。脳や下垂体（脳の下のほうにある小さな器官）などで作られ、痛みが強いときや強いストレスを感じたときに関与すると考えられています。「幸福ホルモン」と紹介されることもありますが、βエンドルフィンは幸せを作る魔法の物質というより、つらい状況で心身を守る仕組みの一部として理解すると安全です。運動や笑い、心地よい体験のあとに気分が軽くなることがあるのも、体内で働く複数の物質（内因性オピオイドやエンドカンナビノイドなど）が関係していると考えられています。

なお、「モルヒネより強い」といった表現が見られることもありますが、これは主に実験的な条件下での話で、日常生活で同じような強さの痛み止めとして働くと断定するのは適切ではありません。大切なのは、βエンドルフィンは私たちの体に備わった、痛みやストレスへの調整役であるという点です。

βエンドルフィンはどこから分泌されるの？

βエンドルフィンは、主に下垂体から分泌されると考えられています。下垂体前葉では、POMC（プロオピオメラノコルチン）という材料になるタンパク質から、ACTH（副腎皮質刺激ホルモン）などと関連して作られます。ストレスを感じたとき、体はストレス反応の一部としてこの系統が働き、βエンドルフィンも関与する可能性があります。

また、脳内の神経細胞や脊髄などでも内因性オピオイドが働くことが知られており、痛みの調整に関与します。さらに研究段階ですが、免疫細胞でも内因性オピオイドが作られ、炎症の場で痛みを和らげる方向に働く可能性が示唆されています。このように、βエンドルフィンは「どこか1か所だけ」ではなく、体のいくつかの仕組みの中で働く調整物質として捉えるのがよいでしょう。

βエンドルフィンが分泌されると体にどんな効果がある？

βエンドルフィンが関与すると、体と心にさまざまな変化が起こり得ます。ただし効果の出方には個人差があり、βエンドルフィンだけで説明できるわけではありません。代表的な働きを3つ紹介します。

痛みを抑える（鎮痛作用）

βエンドルフィンは、痛みの感じ方を和らげる方向に働くことがあります。痛み刺激が入ると、体はそれに対抗する仕組みを働かせ、内因性オピオイドが関与して痛みの伝達や知覚（痛みとして感じる過程）を調整すると考えられています。そのため、強い緊張状態や興奮状態のときに、ケガをしていてもその場では痛みを強く感じにくいことがあります。ただし、痛みが軽く感じられても損傷が軽いとは限りません。運動中や事故のあとに痛みが少ない場合でも、腫れや変形、出血がある、動かしにくいなどがあれば医療機関で確認しましょう。

ストレスや不安の軽減

内因性オピオイド系は、ストレス反応や気分にも関係すると考えられています。運動のあとや笑ったあと、入浴後などに「ほっとする」「気が楽になる」と感じることがありますが、これはβエンドルフィンを含む複数の体内物質の働きによる可能性があります。ただし、ストレスや不安は睡眠、生活環境、心の状態、体調（甲状腺や貧血など）など多くの要因で変動します。「βエンドルフィンが出れば必ず不安が消える」といった断定は避け、日常生活の整え方と合わせて考えることが大切です。

多幸感・気分の高揚

長時間の運動後などに、気分が高揚して「気持ちいい」「スッキリする」と感じることがあります。いわゆるランナーズハイのような状態には、内因性オピオイドだけでなく、エンドカンナビノイド（体内で作られる別の神経調整物質）などが関係するとも考えられています。 また、好きな音楽、恋愛、スキンシップ、美味しい食事などの心地よい体験でも、脳の報酬系が働き、気分が前向きになることがあります。これもβエンドルフィン単独というより、さまざまな仕組みが重なった結果と捉えるとよいでしょう。

βエンドルフィンの分泌を促す可能性の高い食べ物

食べ物でβエンドルフィンを「確実に増やす」と断定できるデータは限られます。一方で、食事は気分・ストレス・睡眠・体調に影響しやすく、結果として心身が整うことでリラックスしやすくなる可能性があります。ここでは、あくまで気分転換や体調管理の一要素として取り入れやすい食品・食材を紹介します（体質や持病によって合わない場合もあります）。

チョコレート（特にダークチョコレート）

チョコレートは嗜好性が高く、少量でも満足感が得られるため、気分転換になる方がいます。カカオ成分を含むダークチョコレートは、香りや味わいによるご褒美感がストレス対策に役立つことがあります。 ただし、チョコレートがβエンドルフィンを直接増やすと断定するのは難しく、摂りすぎは糖分やカロリー過多につながります。取り入れるなら「少量をゆっくり味わう」「夜遅くはカフェインに注意」など、生活習慣を崩さない範囲で楽しむのがおすすめです。

唐辛子などの辛い食べ物（カプサイシン）

辛味は刺激の一種で、食後にスッキリしたり気分が変わったりする方がいます。辛さが苦手でなければ、気分転換として役立つことがあります。 ただし、辛い物でβエンドルフィンが確実に増えると断定できるわけではありません。胃腸が弱い方や逆流性食道炎がある方は悪化することがあるため、無理は禁物です。「おいしく食べられる範囲」で取り入れましょう。

イチゴなど甘い果物

味を感じると気分が和らぐ方は多く、果物は自然な甘みで満足感を得やすい食品です。ビタミンや食物繊維も摂れるため、お菓子よりも体調管理としては選びやすいことがあります。 ただし、甘味＝βエンドルフィン増加と直結させるのは言い過ぎです。食べ過ぎは糖質過多になり得るため、量は適量を心がけましょう。ヨーグルトと合わせる、食後のデザートとして少量など、生活の中に無理なく入れるのがポイントです。

ナッツや種子類

ナッツや種子類には、脂質、マグネシウムなどのミネラル、ビタミン類が含まれます。これらは体調管理の面で役立つことがあり、結果として「疲れにくい」「気分の波が減る」と感じる人もいます。 ただし、ナッツを食べればβエンドルフィンが増える、と断定はできません。カロリーは高めなので、間食にするなら無塩のものを少量（ひとつかみ程度）にするなど量を調整しましょう。

アボカド

アボカドは脂質や食物繊維、カリウムなどを含み、満足感が得られやすい食材です。食事の満足度が上がることで、ストレスによるやけ食いを減らせる人もいます。一方で、アボカドがβエンドルフィンを直接増やすと断定する根拠は十分ではありません。あくまで、栄養バランスを整える食材のひとつとして、食べ過ぎない範囲で活用するとよいでしょう。

「βエンドルフィン」についてよくある質問

ここまでβエンドルフィンについて紹介しました。ここでは「βエンドルフィン」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

βエンドルフィンが不足すると現れる症状について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

「βエンドルフィンが不足するとこの症状が出る」と、日常診療で単純に断定することは難しいです。というのも、気分の落ち込みや不安、痛みのつらさは、睡眠・ストレス・体調・病気など多くの要因で変わるからです。

ただ、心身が疲れているときに「痛みに敏感になった」「不安が強い」「眠りが浅い」などを感じる方はいます。その場合は、βエンドルフィンを増やすことよりも、睡眠・運動・休養・人とのつながりなど、体が回復しやすい環境を整えるのが大切です。

適度な運動、笑い、入浴、趣味の時間などはストレス対策として取り入れやすい方法です。それでも、強い抑うつや不安が続く、慢性的な痛みで生活に支障がある場合は、心療内科・精神科、ペインクリニックなどで相談し、原因の評価と適切な治療を受けることをおすすめします。

まとめ

βエンドルフィンは、体の中で作られる内因性オピオイドの一つで、痛みやストレス反応に関与する調整役です。

運動や笑いなどのあとに気分が軽くなることがありますが、これはβエンドルフィンだけでなく、体内のさまざまな仕組みが関係していると考えられています。

βエンドルフィンを「食べ物で増やす」と断定できる強い根拠は限られます。そのため、食事は特定の食品で増やすよりも、体調を整え、ストレスに強い状態を作るという視点で、無理なく続けられるバランスを大切にしましょう。また、運動や甘い物、アルコールなどで「気持ちよさ」を求める行動がエスカレートし、生活に支障が出ている場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

βエンドルフィンを含む体内の調整システムは、私たちがストレス社会でしなやかに生きるための味方です。睡眠・運動・休養・人とのつながりを整え、自分に合う回復の習慣を作っていきましょう。

「βエンドルフィン」と関連する病気

「βエンドルフィン」と関連する病気は3個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

精神科の病気

運動依存症

砂糖依存症

オピオイド依存症

快感や安心感を求める行動が強くなり、生活に支障が出る状態として上記のような依存症などにつながることが考えられます。

「βエンドルフィン」と関連する症状

「βエンドルフィン」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

高揚感

興奮

不眠

緊張

痛みを感じない

やめたくてもやめられない

断定しやすいものではありませんが、βエンドルフィンが関与する症状が過度な状態になると上記のような症状が出現する可能性があります。

参考文献

POMC: The Physiological Power of Hormone Processing. Physiol Rev. 2018

Biochemistry, Endogenous Opioids - StatPearls - NCBI Bookshelf. 2023

Biochemistry, Endorphin - StatPearls - NCBI Bookshelf. 2025

Physiology, Opioid Receptor - StatPearls - NCBI Bookshelf. 2023

Mu Receptors - StatPearls - NCBI Bookshelf. 2024

β-Endorphin is a potent analgesic agent. Proc Natl Acad Sci USA. 1976

Do Endocannabinoids Cause the Runner’s High? Evidence and Open Questions. Neuroscientist. 2022

Social Laughter Triggers Endogenous Opioid Release in Humans. J Neurosci. 2017

Acupuncture: Emerging evidence for its use as an analgesic treatment. Exp Ther Med. 2015

Exercise addiction: A narrative overview of research issues. Dialogues Clin Neurosci. 2023

Evidence for sugar addiction: Behavioral and neurochemical effects of intermittent, excessive sugar intake. Neurosci Biobehav Rev. 2007

Intense Sweetness Surpasses Cocaine Reward. PLoS One. 2007

Medications for Opioid Use Disorder | NIDA. 2025