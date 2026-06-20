【TVアニメ「ラーメン赤猫 其の二」】 2027年1月放送予定

ティザービジュアル

TVアニメ「ラーメン赤猫」第2期の最新情報が公開された。「ラーメン赤猫 其の二」は2027年1月より放送開始される。

合わせて、ティザービジュアルとティザーPVも公開された。また、第1期の声優陣の続投が決定し、新キャラクター「ジュエル」役を畠中祐さんが務めることも明らかになった。

さらに、津田健次郎さんを含めた6名の声優キャストからも、2期決定を喜ぶお祝いのコメントが到着。監督の清水久敏氏、脚本の村越繁氏、キャラクターデザイン・総作画監督の千葉道徳氏、E＆H production 代表 朴性厚氏からも、意気込みのコメントが寄せられている。

「ラーメン赤猫」について

「ラーメン赤猫」は、集英社「少年ジャンプ＋」にて3月14日より連載中の、アンギャマン氏によるマンガ。2024年に異例のスピードでアニメ化され、大きな話題を呼んだ。

本作は、猫たちが営むラーメン屋で働くことになった人間の珠子（たまこ）と、個性豊かな猫たちとの日常を描いた異色のお仕事物語。猫好きにはたまらない、猫あるあるが満載で、人情ならぬ“猫情”あふれるハートフルなストーリーと、愛おしい猫たちの姿が多くの視聴者を魅了している。

TVアニメ「ラーメン赤猫」第1期の初回放送時には、日本のX旧 Twitter）でトレンド入りを果たし、「夏アニメ満足度ランキング」では第1位を獲得した。

第2期ティザービジュアル＆ティザーPV解禁

ティザービジュアルには、ラーメンのどんぶりを抱える文蔵と、その後ろでおなじみのポーズを決めるジュエルの姿が描かれている。第1期のティザービジュアルから続く「ラーメン赤猫」らしさを感じさせるデザインとなっており、作品ならではの温かさと可愛らしさに加え、新たな仲間・ジュエルの登場を印象づけるビジュアルに仕上がっている。

また、ティザーPVでは、文蔵をはじめとする「ラーメン赤猫」の猫たちが、お店での日常を感じさせるおなじみの掛け声でお客さんを出迎える。映像のラストには「ジュエルでぃぇす！！よろしくお願いシャス！」という元気な挨拶とともに、新猫・ジュエルが初登場する。

TVアニメ「ラーメン赤猫」メインキャスト続投。追加キャストに畠中祐さんが決定

【TVアニメ『ラーメン赤猫 其の二』ティザーPV | 2027年1月放送開始】

第1期では声優キャストとして、「ラーメン赤猫」店長の文蔵を津田健次郎さん、接客・レジ・経理を担当する佐々木を杉山紀彰さん、サイドメニューの調理及びラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブを村瀬迪与さん、接客を担当する白猫のハナを釘宮理恵さん、製麺を担当するトラのクリシュナを早見沙織さん、店員で唯一の「人間」の社 珠子を折原くるみさんが担当。

第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐さんの参加が決定した。畠中祐さんが演じるジュエルは「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。「ラーメン赤猫」ではホール接客を担当する。

ジュエル

CV：畠中祐さん

灰色長毛猫。ホール接客担当。

猫のホストクラブを作って、No.1 を目指す情熱的な新入り。

コメントを紹介

キャスト

【津田健次郎さん（文蔵）】

「ラーメン赤猫」2期の決定、とても嬉しいです！

2期では、文蔵と赤猫の仲間たちが一緒に過ごすシーンがさらに増えていて、そのやり取りがとても微笑ましいです。

新たに加わるジュエルも、これまた面白くて賑やかなキャラクターで、作品に新しい風を吹き込んでくれています。

1期をご覧の皆さんには、引き続き美味しそうなラーメンとともに、赤猫ファミリーが織りなす温かな物語を楽しんで頂けると思います。

2期からご覧になる方も、ぜひ肩の力を抜いて気軽にご覧ください。

お子さまと一緒でも安心して楽しめる優しい作品です。

どうぞ放送をお楽しみに！

【杉山紀彰さん（佐々木）】

大好きな猫作品「ラーメン赤猫」の待望の第二期アニメ化という事で個人的に楽しみにしているエピソードが”大盛り”ならぬ”山盛り”なのですがその中でも特に楽しみにしていたのは新キャラ「ジュエル君」が登場することでしょうか！

アフレコ現場で初めてジュエル君役の声優さんの声と芝居を拝見したときに、こんなにジュエル君のイメージ通りの人がいたのか！と感動しました。

そしてもう二人、じゃなくて、二猫とても濃いキャラクターのニャンコもやっと登場いたします。

こちらもこれ以上なくイメージ通りで、アンギャマン先生とアニメ赤猫制作チームの皆様の熱意に本当に感動しました。

他にも書きたいこと山ほどあるのですが、それは放送までのお楽しみということで！

毎回笑いの絶えない楽しい雰囲気の中で収録が行なわれております、

「ラーメン赤猫 其の二」ぜひ放送を楽しみにお待ちください！！

【村瀬迪与さん（サブ）】

ついに！ラーメン赤猫2期が放送されるのですね☆

新しいキャラクター達も増え、より賑やかに！でも穏やかに、かと思いきやサブちゃんの野生本能が剥き出しになったり…？なかったり…？

と、ラーメン赤猫は毎日元気に営業中です♪

皆さまの再来店を！心よりお待ちしております。

【釘宮理恵（ハナ）】

大好きな作品ですので続編の制作が決まって本当に嬉しかったです！

赤猫のみんなが繰り広げる数々のドラマに、収録中もほのぼの癒されていました。

みなさまにものんびりまったりとこの世界観を楽しんでいただけたら何よりです。

期待して待っていてくださいね！

【早見沙織さん（クリシュナ）】

「ラーメン赤猫」2期が始まります！

あの平和でやさしい赤猫の世界がまた広がっていくこと、新たな物語をみなさまにお届けできることが本当に嬉しいです。

アフレコ現場もいっそう賑やかで楽しくて、この空気が映像にも乗ってくれるのではないかなと思いながら収録しておりました。

今期のクリシュナさんも、彼女らしさと意外なギャップを発揮しながら、頑張って虎打麺を作っております。

お馴染みの赤猫メンバーはもちろん、新しく登場するキャラクターも魅力たっぷり、味わい深いメンバーばかりです。

ぜひ、ご来店をお待ちしております！

【折原くるみさん（社 珠子）】

「ラーメン赤猫」2期決定本当に嬉しく思います！

アンギャマン先生の連載を読み、日々心待ちにしていました。大切に生きる毎日を意識させてくれる作品。珠子役としてまた赤猫のみなさんと再会出来るのだと思うと放送が待ち遠しい限りです。

そして何と言っても新キャラクターの登場が心から嬉しいですし、新しいタイプの風が吹いているのがとてもとても新鮮です。仲間の増えた赤猫の、愛おしさが溢れたシーンの数々に是非是非注目していただきたいです！2期もどうぞよろしくお願いいたします！

【畠中祐さん（ジュエル）】

ジュエルをやらせていただくことになりました！畠中祐です！！

見た目や挙動はもうガッツリチャラチャラしてるように見えるかもしれませんが、中身は直向きで頑張り屋さんのジュエルくん！演じながら、彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。

本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！ぜひ、新しいメンバーとして、ジュエルくんを、何卒何卒、よろしくお願いします！！！

スタッフ

【清水久敏氏（監督）】

大変お待たせしました。

現在、鋭意製作中です。

ちょっとほっとして、ちょっとクスッとして、ちょっと明日が頑張れるような、そんな原作のいいところを、今回もまたうまく映像化できるよう、スタッフ一同頑張っております。

放映までお待たせしますが、もう少々お待ちください。

何卒よろしくお願いいたします。

【村越繁氏（脚本）】

アニメ「ラーメン赤猫」の営業再開に携わらせて頂き、大変光栄に思っております。

原作と前シリーズの味をしっかりと受け継ぎ、より魅力的な映像作品になるよう、心を込めて仕込みのお手伝いをさせて頂きました。

新しい仲間を迎えてレベルアップする「ラーメン赤猫」が、きっとあなたの心を満たしてくれるはずです（ちょっとお腹は減るかもしれません）。

皆様のご来店、心よりお待ちしております。

【千葉道徳氏（キャラクターデザイン・総作画監督）】

2024年7月4日初回放送。

あれから約 2 年ですか……。

変わらぬ味を提供できればと思っておりますので

また観てやってくださいませ。

【朴性厚氏（E＆H production 代表）】

「ラーメン赤猫 其の二」では、原作の魅力を大切にしながら、アニメならではの楽しさや温かさをより感じていただける作品づくりを目指しました。

スタッフ全員、細部までこだわりを持って制作に取り組んでいます。

再び赤猫の仲間たちに会える喜びとともに、皆さまにも笑顔になっていただけたら嬉しいです。ぜひ放送をお楽しみください

「ラーメン赤猫」関連情報

TVアニメ「ラーメン赤猫」×「はま寿司」開催決定！

「はまっこセット」のおもちゃ第二弾が登場！

寿司チェーン「はま寿司」で楽しめる「はまっこセット」のおもちゃとのコラボが決定。全5種の「自転車キーホルダー」が、6月23日から全国の店舗に登場する。

【はまっこセット（全4種）】

・はまっこポテトセット 319円

・はまっこうどんセット 396円

・はまっこしょう油ラーメンセット440円（※一部店舗では価格が異なる）

・はまっこ 3点セット 506円

□「はま寿司」のページ

【注意事項】

※ 「はまっこセット」はどなたでもご注文いただけます。

※ ガチャマシーンの景品は構造上、同じ商品が続けて出る場合があります。

※ 画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※ 数量限定のため販売状況により、おもちゃが変更になる場合があります。

※ 全675店舗で実施予定です。（6月23日時点）

「ニャンステ」情報 解禁！

公式ゲーム「ラーメン赤猫～ニャンて素敵なラーメン店～」（ニャンステ）に新従業猫「ジュエル」の登場が決定。登場は11月末を予定している。さらに11月末には、ゲーム2周年を記念した大型アップデートも実施され、新機能の追加や既存機能の改修が予定されている。

(C)アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫其の二製作委員会