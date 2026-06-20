◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）

ハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）が、ブラジル（同６位）に敗れ、１次リーグ（Ｌ）敗退が決まった。今大会での敗退決定はハイチが１号となった。

前半２３分にブラジルＦＷクニャに先制を許すと、同３６分にも再びクニャ、同アディショナルタイム３分にはＦＷビニシウスに得点を許し、前半だけで３失点を喫した。

ハイチは第１戦のスコットランド戦で、０―１で敗れていた。初出場の１９７４年大会では成し遂げられなかった５２年越しのＷ杯初の勝ち点獲得と、決勝トーナメント進出へ勝ち点３が欲しい第２戦だったが、後半も得点を奪えず優勝候補に屈した。

本大会へは、ホンジュラスやコスタリカを抑え、北中米カリブ海予選を突破。１９７４年大会以来２度目の出場した人口約１１５０万人のカリブ海の島国。ギャングの活動が激しく、治安悪化のため国内選手の招集ができないなど代表の活動への影響は少なくない。Ｗ杯予選では情勢不安のため、フランス人指揮官のミニェ監督が就任から１年以上経過した後も入国できず、ホーム開催ができないハンデを抱えていた。

それでも、今大会から出場国枠が増えたことに加え、米国、カナダ、メキシコが開催国枠での出場となったことで巡ってきたチャンスを生かし、北中米カリブ海Ｗ杯予選を突破した。

初出場した７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。敗退は決定したが、５２年ぶりの大舞台で初の勝ち点を目指して残り１試合を戦う。

◆ハイチ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク８３位。初出場した１９７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。フランス出身のセバスティアン・ミニェ監督が指揮。イングランド・ウルバーハンプトンＭＦベルガルドが攻撃の中心。北中米カリブ海３次予選Ｃ組６勝２分２敗で１位通過。首都はポルトープランス。カリブ海にあり、北海道の約３分の１程度の約２・８万平方キロメートル。人口は約１１５０万人。世界の最貧国に分類され、ギャングの活動が激しく治安が悪い。言語はフランス語など。五輪は１９２８年にアムステルダム大会で銅メダルを獲得してからメダルなし。