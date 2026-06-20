◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）

ブラジル（ＦＩＦＡランク６位）がハイチ（同８３位）と対戦。３―０で今大会初勝利を手にした。勝ち点を４とし第３戦（日本時間２５日）はスコットランドと対戦する。

前半２３分にＦＷビニシウスのシュートがこぼれたところに反応してＦＷクニャが押し込んで先制に成功すると、同３６分には、ビニシウスのスルーパスに反応したＦＷクニャがこの日２点目。左足の強烈なシュートをゴール左上に突き刺した。さらに同アディショナルタイム３分、今度はスルーパスに抜け出したビニシウスが１対１になったＧＫの股を抜き華麗にゴール。前半だけで３発をたたき込んだ。

ブラジルは第１戦のモロッコ戦で、ＦＷビニシウスが得点したが、１―１で引き分けていた。決勝トーナメント進出へ勝ち点３が欲しい第２戦で、しっかりと勝ち点３を手にした。

ブラジルは史上最多５度の優勝を誇るが、頂点に立ったのは２００２年大会が最後で、近年は迷走が続く。今回の南米予選は５位で通過。「王国」で史上初の外国人監督となったアンチェロッティ氏の下、復権を果たせるか。

イタリア出身の名将はスター選手をまとめる手腕に優れる。抜群の突破力を誇るビニシウスや、左利きの技巧派ラフィーニャらがうまくかみ合うかどうかがポイントだ。守備はベテランのＧＫアリソン、ＤＦマルキーニョスが柱になる。

大会開幕前の右ふくらはぎの負傷で別メニュー調整中のネイマールは、第１戦に続いてこの試合でもベンチを外れた。また前半４０分にはラフィーニャ（バルセロナ）が負傷し途中交代。右太もも裏にアイシングをしてベンチで戦況を見守った。