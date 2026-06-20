元ＡＫＢ４８の西野未姫が２０日までに自身のＳＮＳを更新。家族４人でのほっこりショットを公開した。

西野は５月８日に第２子長男・頑馬（がんば）くんを出産。インスタグラムに「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族４人ショットも撮影してもらいました」と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱、第１子長女のにこりちゃんとともに笑顔の写真をアップした。続けて「懐かしのオレンジパーカーでも 初めてけいちょんチャンネルに出た時に着たパーカーです」と結婚前の２０２１年、にこりちゃんが誕生した２０２４年、そして頑馬くんを入れた今回の写真と、同じオレンジ色のパーカーを着用した写真をアップ。「なんかすごいなぁ」と感慨深げに語った。

この投稿には「素敵すぎる」「幸せ４人家族これからも応援してます！」「いいご家族ですね」「人生は奇跡の連続だ」「山本ファミリーの歴史が分かる素敵な写真」などの声が寄せられている。

西野は２０２２年１１月２２日にお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱と結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。２０２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今年５月に第２子長男・頑馬くんが誕生した。