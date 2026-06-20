『ラーメン赤猫』第2期は来年1月放送 PV公開でジュエル役は畠中祐
テレビアニメ『ラーメン赤猫』の第2期が、2027年1月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が公開され、赤猫メンバーは続投し、新キャラクター「ジュエル」役は畠中祐が担当する。
【画像】チャラい（笑）新キャラのホスト猫 『ラーメン赤猫』第2期の場面カット
第１期はキャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木を杉山紀彰、サイドメニューの調理及びラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブを村瀬迪与、接客を担当する白猫のハナを釘宮理恵、製麺を担当するトラのクリシュナを早見沙織、店員で唯一の「人間」の社珠子を折原くるみが演じた。
第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐の参加が決定。ジュエルは「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。『ラーメン赤猫』ではホール接客を担当する。
ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店での日常を感じさせるおなじみの掛け声でお客さんをお出迎え。映像のラストには「ジュエルでぃぇす！！よろしくお願いシャス！」という元気な挨拶とともに、新猫・ジュエルが初登場。第2期での活躍への期待が高まる内容となっている。
同作は“ジャンプ＋連載争奪ランキング”で1位となりジャンプ＋のインディーズ連載を獲得。さらに、2022年に単行本が発売され、30話より通常連載化された人気作品で、猫が営むラーメン屋で働くこととなった主人公の人間・珠子（たまこ）と猫たちとの日常を描いた異色のお仕事物語。
猫だけで営むお店『ラーメン赤猫』、そこにバイトの面接で訪れた人間の珠子。正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に、様々なお客様が織りなす人間模様を描く。テレビアニメ第1期が2024年7月に放送された。
【津田健次郎（文蔵）】
『ラーメン赤猫』2期の決定、とても嬉しいです！
2期では、文蔵と赤猫の仲間たちが一緒に過ごすシーンがさらに増えていて、
そのやり取りがとても微笑ましいです。
新たに加わるジュエルも、これまた面白くて賑やかなキャラクターで、
作品に新しい風を吹き込んでくれています。
1期をご覧の皆さんには、引き続き美味しそうなラーメンとともに、
赤猫ファミリーが織りなす温かな物語を楽しんで頂けると思います。
2期からご覧になる方も、ぜひ肩の力を抜いて気軽にご覧ください。
お子さまと一緒でも安心して楽しめる優しい作品です。
どうぞ放送をお楽しみに！
【杉山紀彰（佐々木）】
大好きな猫作品『ラーメン赤猫』の待望の第二期アニメ化という事で
個人的に楽しみにしているエピソードが”大盛り”ならぬ”山盛り”なのですが
その中でも特に楽しみにしていたのは新キャラ『ジュエル君』が登場することでしょうか！
アフレコ現場で初めてジュエル君役の声優さんの声と芝居を拝見したときに、
こんなにジュエル君のイメージ通りの人がいたのか！と感動しました。
そしてもう二人、じゃなくて、二猫とても濃いキャラクターのニャンコもやっと登場いたします。
こちらもこれ以上なくイメージ通りで、
アンギャマン先生とアニメ赤猫制作チームの皆様の熱意に本当に感動しました。
他にも書きたいこと山ほどあるのですが、それは放送までのお楽しみということで！
毎回笑いの絶えない楽しい雰囲気の中で収録が行われております、
『ラーメン赤猫 其の二』ぜひ放送を楽しみにお待ちください！！
【村瀬迪与（サブ）】
ついに！ラーメン赤猫2期が放送されるのですね☆
新しいキャラクター達も増え、より賑やかに！でも穏やかに、かと思いきやサブちゃんの野生本能が剥き出しになったり…？なかったり…？
と、ラーメン赤猫は毎日元気に営業中です♪
皆さまの再来店を！心よりお待ちしております。
【釘宮理恵（ハナ）】
大好きな作品ですので続編の制作が決まって本当に嬉しかったです！
赤猫のみんなが繰り広げる数々のドラマに、収録中もほのぼの癒されていました。
みなさまにものんびりまったりとこの世界観を楽しんでいただけたら何よりです。
期待して待っていてくださいね！
【早見沙織（クリシュナ）】
『ラーメン赤猫』2期が始まります！
あの平和でやさしい赤猫の世界がまた広がっていくこと、新たな物語をみなさまにお届けできることが本当に嬉しいです。
アフレコ現場もいっそう賑やかで楽しくて、この空気が映像にも乗ってくれるのではないかなと思いながら収録しておりました。
今期のクリシュナさんも、彼女らしさと意外なギャップを発揮しながら、頑張って虎打麺を作っております。
お馴染みの赤猫メンバーはもちろん、新しく登場するキャラクターも魅力たっぷり、味わい深いメンバーばかりです。
ぜひ、ご来店をお待ちしております！
【折原くるみ（社珠子）】
『ラーメン赤猫』2期決定本当に嬉しく思います！アンギャマン先生の連載を読み、日々心待ちにしていました。大切に生きる毎日を意識させてくれる作品。珠子役としてまた赤猫のみなさんと再会出来るのだと思うと放送が待ち遠しい限りです。そして何と言っても新キャラクターの登場が心から嬉しいですし、新しいタイプの風が吹いているのがとてもとても新鮮です。仲間の増えた赤猫の、愛おしさが溢れたシーンの数々に是非是非注目していただきたいです！2期もどうぞよろしくお願いいたします！
【畠中祐（ジュエル）】
ジュエルをやらせていただくことになりました！畠中祐です！！
見た目や挙動はもうガッツリチャラチャラしてるように見えるかもしれませんが、中身は直向きで頑張り屋さんのジュエルくん！演じながら、彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！ぜひ、新しいメンバーとして、ジュエルくんを、何卒何卒、よろしくお願いします！！！
【画像】チャラい（笑）新キャラのホスト猫 『ラーメン赤猫』第2期の場面カット
第１期はキャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木を杉山紀彰、サイドメニューの調理及びラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブを村瀬迪与、接客を担当する白猫のハナを釘宮理恵、製麺を担当するトラのクリシュナを早見沙織、店員で唯一の「人間」の社珠子を折原くるみが演じた。
ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店での日常を感じさせるおなじみの掛け声でお客さんをお出迎え。映像のラストには「ジュエルでぃぇす！！よろしくお願いシャス！」という元気な挨拶とともに、新猫・ジュエルが初登場。第2期での活躍への期待が高まる内容となっている。
同作は“ジャンプ＋連載争奪ランキング”で1位となりジャンプ＋のインディーズ連載を獲得。さらに、2022年に単行本が発売され、30話より通常連載化された人気作品で、猫が営むラーメン屋で働くこととなった主人公の人間・珠子（たまこ）と猫たちとの日常を描いた異色のお仕事物語。
猫だけで営むお店『ラーメン赤猫』、そこにバイトの面接で訪れた人間の珠子。正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に、様々なお客様が織りなす人間模様を描く。テレビアニメ第1期が2024年7月に放送された。
【津田健次郎（文蔵）】
『ラーメン赤猫』2期の決定、とても嬉しいです！
2期では、文蔵と赤猫の仲間たちが一緒に過ごすシーンがさらに増えていて、
そのやり取りがとても微笑ましいです。
新たに加わるジュエルも、これまた面白くて賑やかなキャラクターで、
作品に新しい風を吹き込んでくれています。
1期をご覧の皆さんには、引き続き美味しそうなラーメンとともに、
赤猫ファミリーが織りなす温かな物語を楽しんで頂けると思います。
2期からご覧になる方も、ぜひ肩の力を抜いて気軽にご覧ください。
お子さまと一緒でも安心して楽しめる優しい作品です。
どうぞ放送をお楽しみに！
【杉山紀彰（佐々木）】
大好きな猫作品『ラーメン赤猫』の待望の第二期アニメ化という事で
個人的に楽しみにしているエピソードが”大盛り”ならぬ”山盛り”なのですが
その中でも特に楽しみにしていたのは新キャラ『ジュエル君』が登場することでしょうか！
アフレコ現場で初めてジュエル君役の声優さんの声と芝居を拝見したときに、
こんなにジュエル君のイメージ通りの人がいたのか！と感動しました。
そしてもう二人、じゃなくて、二猫とても濃いキャラクターのニャンコもやっと登場いたします。
こちらもこれ以上なくイメージ通りで、
アンギャマン先生とアニメ赤猫制作チームの皆様の熱意に本当に感動しました。
他にも書きたいこと山ほどあるのですが、それは放送までのお楽しみということで！
毎回笑いの絶えない楽しい雰囲気の中で収録が行われております、
『ラーメン赤猫 其の二』ぜひ放送を楽しみにお待ちください！！
【村瀬迪与（サブ）】
ついに！ラーメン赤猫2期が放送されるのですね☆
新しいキャラクター達も増え、より賑やかに！でも穏やかに、かと思いきやサブちゃんの野生本能が剥き出しになったり…？なかったり…？
と、ラーメン赤猫は毎日元気に営業中です♪
皆さまの再来店を！心よりお待ちしております。
【釘宮理恵（ハナ）】
大好きな作品ですので続編の制作が決まって本当に嬉しかったです！
赤猫のみんなが繰り広げる数々のドラマに、収録中もほのぼの癒されていました。
みなさまにものんびりまったりとこの世界観を楽しんでいただけたら何よりです。
期待して待っていてくださいね！
【早見沙織（クリシュナ）】
『ラーメン赤猫』2期が始まります！
あの平和でやさしい赤猫の世界がまた広がっていくこと、新たな物語をみなさまにお届けできることが本当に嬉しいです。
アフレコ現場もいっそう賑やかで楽しくて、この空気が映像にも乗ってくれるのではないかなと思いながら収録しておりました。
今期のクリシュナさんも、彼女らしさと意外なギャップを発揮しながら、頑張って虎打麺を作っております。
お馴染みの赤猫メンバーはもちろん、新しく登場するキャラクターも魅力たっぷり、味わい深いメンバーばかりです。
ぜひ、ご来店をお待ちしております！
【折原くるみ（社珠子）】
『ラーメン赤猫』2期決定本当に嬉しく思います！アンギャマン先生の連載を読み、日々心待ちにしていました。大切に生きる毎日を意識させてくれる作品。珠子役としてまた赤猫のみなさんと再会出来るのだと思うと放送が待ち遠しい限りです。そして何と言っても新キャラクターの登場が心から嬉しいですし、新しいタイプの風が吹いているのがとてもとても新鮮です。仲間の増えた赤猫の、愛おしさが溢れたシーンの数々に是非是非注目していただきたいです！2期もどうぞよろしくお願いいたします！
【畠中祐（ジュエル）】
ジュエルをやらせていただくことになりました！畠中祐です！！
見た目や挙動はもうガッツリチャラチャラしてるように見えるかもしれませんが、中身は直向きで頑張り屋さんのジュエルくん！演じながら、彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！ぜひ、新しいメンバーとして、ジュエルくんを、何卒何卒、よろしくお願いします！！！
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