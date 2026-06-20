全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の寿司店『喜寿司（きずし）』です。

奇をてらわず伝統を守り続ける名店

由緒ある木造家屋は昭和の風情が心地いい空間。代々受け継がれる江戸前の仕事を守るのが店主の油井一浩さんだ。伝統の味は数多い。例えば徹底的な仕込みで素材の味と香りを生かした穴子、芝エビのおぼろをかませて握る才巻エビの「唐子づけ」など、どれも艶のある味わい。

にぎり8800円

『喜寿司（きずし）』にぎり 8800円 ふっくらとろけるような穴子は看板ネタのひとつ。ハート型に仕立てた「唐子づけ」は見た目も華やか。鞍掛けの玉子焼は芝エビと白身のすり身も入る。素材を生かした江戸前の技が宿る味わい

粒立ちのいいシャリとのバランスも最高。客を変に緊張させない上質なおもてなしも素晴らしい。

『喜寿司（きずし）』

人形町『喜寿司（きずし）』（※喜の字は本来、七が3つ）

［店名］『喜寿司（きずし）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-7-13

［電話］03-3666-1682

［営業時間］11時45分〜14時半、17時〜21時半※土は〜21時

［休日］日・祝、木は不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A3出口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、文／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『喜寿司（きずし）』の「にぎり」がコレ！どれも素材を生かした江戸前の技が宿る味わい（3枚）