サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間２０日、グルーリーグⅮ組のアメリカ対オーストラリアが行われ、アメリカが２−０で勝利した。

米国 ２―０ 豪州

米国が２連勝。１１分に左サイドを突破したバログンのクロスが相手のクリアミスを誘い、オウンゴールで先制。４３分にはＦＫの流れから、こぼれ球をフリーマンが頭で押し込んだ。豪州は後半、交代選手を中心に攻勢をかけたが、ゴールをこじ開けられなかった。

快足バログン、持ち味発揮し貢献

米国はエース・プリシックが初戦で負ったケガの影響で欠場。その不安をかき消さんばかりに大声援を送る自国サポーターの後押しを受け、選手たちが躍動感あふれるプレーを見せて１次リーグ突破を決めた。

初戦で２ゴールのバログンが、この日も持ち味のスピードを発揮した。１１分、中央を締めてきた相手守備陣に対し、左サイドに流れて最終ラインから縦パスを呼び込み、一気に加速。マークを振り切ってペナルティーエリアに侵入すると、中央に送った低いクロスボールが相手ＤＦに当たり、オウンゴールで先制した。

４３分には敵陣深くでのＦＫで、意表をついた後方へのパスから放たれたミドルシュートは相手ＤＦに当たったが、浮き球にいち早く反応したフリーマンが押し込んだ。いったんはオフサイドが宣告されたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）判定でゴールが認められると、チームメートたちが一斉に駆け寄って喜びを分かち合った。

後半もチーム全体で集中を切らさず、相手攻撃陣を完封。過去最高成績の準決勝進出を果たした１９３０年の第１回大会以来となる連勝発進をつかみ取った。

「この大会で優勝を目指すなら、チーム全員の力が必要だ」とポチェッティーノ監督。大黒柱が抜けた穴を一丸で補い合ったチームに、躍進の予感が漂ってきた。（平島さおり）

米国・ポチェッティーノ監督「素晴らしい試合、非常に良い内容の前半だったと思う。組み合わせ抽選の時点で厳しい試合になると予想していたが、我々が試合を支配できていた」