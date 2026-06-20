昨年4月は長女誕生のため父親リスト入り

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「育児休暇」を取得し、大きな反響を呼んでいる。19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦でスタメンから外れることが発表された。昨年4月の長女誕生に続く第2子誕生の可能性に、日本のファンからは歓喜の声が殺到している。

球団はこの日の試合前、大谷がスタメンから外れることを発表した。欠場の理由については「育児休暇」のためだと説明している。大谷は昨年4月にも、真美子夫人との間に第1子となる長女が誕生した際、「父親リスト」に入って一時的にチームを離れていた。今回はそれに続く第2子誕生とみられ、家族との時間を優先するための欠場となった。

メジャーリーグでは2011年に産休制度が導入され、最長で3日間の休みが取得できる。過去には田中将大投手やダルビッシュ有投手らも活用してきた。球団は「週末までに復帰されることが予想される」としており、数試合の離脱後に合流する見込みだ。今季の大谷は3年ぶりに二刀流としてフル回転しており、投打でMVP級の成績を残している。

突然の幸せなニュースに対し、SNS上の日本のファンからは祝福のコメントが相次いでいる。「マジか!」「大谷さん!!!!!!」「最近真美子さん見かけないと思ったらご懐妊だったのね」「真美子さん全然拝見しないなーって思ってたけど、多分みんなの予想正解かね」「びっくり!? めでたいニュース」「母子ともに健康でありますように」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）