アン・ハサウェイ、第3子妊娠を発表 ふっくらお腹のぞくワンピ姿公開
【モデルプレス＝2026/06/20】米女優のアン・ハサウェイ（43）が19日（日本時間20日）、自身のInstagramを更新。第3子妊娠を発表した。
【写真】43歳米女優、ふっくらお腹のぞくワンピ姿
アンは「x Baby, I’m yours x」とつづり、ふっくらしたお腹がのぞくワンピース姿を披露。アーティストであるバーバラ・ルイスの楽曲「Baby, I’m Yours」に合わせて、満面の笑みを見せている。
アンは俳優のアダム・シュルマンと2012年9月に結婚。2016年に第1子男児、2019年に第2子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳米女優、ふっくらお腹のぞくワンピ姿
◆アン・ハサウェイ、第3子妊娠を発表
アンは「x Baby, I’m yours x」とつづり、ふっくらしたお腹がのぞくワンピース姿を披露。アーティストであるバーバラ・ルイスの楽曲「Baby, I’m Yours」に合わせて、満面の笑みを見せている。
◆アン・ハサウェイ、2012年にアダム・シュルマンと結婚
アンは俳優のアダム・シュルマンと2012年9月に結婚。2016年に第1子男児、2019年に第2子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
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