◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発。４試合ぶりの４勝目をかけて初回を１安打無失点で立ち上がった。

１番ウォードへの初球はいきなり９９・７マイル（約１６０・５キロ）。２球目をセンター右にはじき返されたが、二塁を狙ったウォードを中堅パヘスが二塁でタッチアウトに。このビッグプレーには朗希も手を挙げて喜んだ。２番ヘンダーソンは二ゴロに打ち取ると、３番アロンソは９７・９マイル（約１５７・６キロ）直球で空振り三振に仕留めた。

前回１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦では日米通じて自己ワーストの７失点。首の違和感で負傷者リスト入りした正捕手スミスに代わって昇格したロビンソンとの急造バッテリーとなる中、５回途中７安打３四球でＫＯされた。試合後、佐々木は「５回はランナーをためてからなかなか要求通りに投げることができなかった。点をあげたくなかった分、力んで投げてしまった。力でいこうとしてしまった」と反省を口にしていた。

朗希は２年目の今季、開幕ローテーション入りを果たし、この日まで１２試合で３勝４敗、防御率４・７６となっていた。シーズン当初は９７マイル（約１５６・１キロ）程度だった平均球速は、直近３試合では９８マイル（１５７・７キロ）超えと上昇傾向。前回は先発時では最速となる９８・８マイル（約１５９キロ）を計測していた。

１２日（同１３日）は「左膝の炎症」で欠場した大谷翔平投手（３１）はこの日も先発メンバーを外れた。今回は真美子夫人の第２子出産に伴うもので、球団は「今週末のどこかで復帰する」と発表した。朗希は２試合連続で“大谷抜き”となるが、今回は意地を見せたいところだ。