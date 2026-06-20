午前3時の立ち食いそば屋には、着物姿の銀座の女将も　常連たちが通う「そばのスエヒロ八丁堀店」と深夜そばの魅力

深夜3時。多くの人が寝ている時間に、八丁堀の立ち食いそば店「そばのスエヒロ八丁堀店」には客が途切れることなくやって来る。現在は午前1時から営業し、立ち食いそば好きの間では名店として知られるこの店に、人々はこの時間、何に惹かれてのれんをくぐるのか。常連たちに話を聞いた。（前後編の後編）

【画像】立ち食いそば屋で遭遇した若女将にインタビュー

タクシー運転手、大工、深夜3時に「立ち食いそば」を食べる理由は？

まず話を聞いたのは、40代の個人タクシー運転手の男性。リニューアル前の2021年以前から通っていて、週2回ほど、この時間帯に立ち寄るという。

「この時間にやってるって言ったら、ラーメン屋とか牛丼屋ばっかでしょ。そば屋が開いてるっていうのは貴重だよね。仕事が夜型だからね。終わってから最後にここで食べて帰る感じかな」

食べていたのは、温かいそばに春菊天と生卵を入れ、いなり寿司を追加した組み合わせだ。

「俺にとって、そばに生卵は絶対だね。日本そばを食べるときの定番だから。いなりも酢がきいていておいしいよ」

スエヒロには、絶対的名物の「ゲソ天」がある。多くの人がこれを目当てに来るが、常連ともなれば、それぞれが好きな組み合わせを見つけて食べている。

一つひとつの天ぷらやトッピングが安いうえに、春菊天や紅しょうが天など、一部の天ぷらは「半分注文」もできるため、組み合わせの幅も広い。

食べながら、常連たちの慣れた様子のトッピングを聞き、参考にして次の来店に備えるのも、この店で食べる楽しみの一つだ。

とり天、ゲソ天、玉ねぎ天……と、次々に天ぷらを注文していたのが、40代の大工の男性だ。

「仕事でこの近くに来たときだけ立ち寄るんだけど、来るときは1週間続けて来ることもあるよ。朝までやってるから、夜に仕事してから来るとちょうどいい。魅力？ そりゃもう天ぷら。ボリュームがあるから」

仕事で疲れた体に、温かいそばと天ぷらが入る。そのわかりやすさも、スエヒロの強さだろう。

次に聞こえてきたのは「うどん 並盛」。天ぷらもつけず、そばではなくうどん。正直、2年以上通っていて、初めて聞く注文だった。

注文していたのは、着物姿の女性。そのまま慣れた様子で席に着き、立ってうどんをすすりはじめる。

話を聞くと、女性は東銀座でバーを営む女将・福宮ゆう花さん。24時間営業のゴルフスクールに通った帰りや、仕事終わりに立ち寄ることが多く、通い始めて10年ほどになるという。

着物姿で店にやってきた若女将

スエヒロのいちばんいいところは何か。そう聞くと、即答だった。

「時間です。時間。もう、それが一番です！」

いまは牛丼チェーンやファストフード店でも、深夜の数時間だけ営業を止める店が珍しくない。福宮さんも、銀座で仕事を終えたあと、この時間に入れる店がかなり少ないと話す。銀座8丁目から帰ってくる途中にも、選択肢は多くないという。

ただもちろん、スエヒロを選んでいるのは、開いているから消去法で…というわけではない。

「立ってサッと食べられるのがいいんです。こういった仕事をしていると、どうしても熱心なお客さんとかいらっしゃるじゃないですか。店が終わっても、ずっとくっついてきちゃうお客さんとか……。だから、ここで一緒に食べて、『バイバイ！』みたいにすると、すぐ終わるのでいいですよね。あ、この話は記事にしないでくださいね！（笑）」

普段から接客に慣れ、人と話すことを仕事にしている女将だが、店を出たあとは別モードだ。そうした切り替えの時間としても、スエヒロの空気は合っているのだろう。

「ここでは食べて帰るまで、誰にも何も話しかけられないのもいいですね。黙々と食べて、さっと食べて帰るだけ。ほかの客のみなさんも、長居するつもりもなくて、さっと食べて、さっと帰っていく感じ。仕事終わりの人、仕事始めの人がすれ違う時間帯で、この時間には独特の心地よさがあります」

深夜のスエヒロでは、客同士が言葉を交わすことはほとんどない。だが店内には妙な一体感があり、決して広くない空間を譲り合いながら、それぞれが静かに食べている。深夜3時には、そういう時間の良さがある。

タクシー運転手、大工、女将。みな、仕事終わりに立ち寄っていた。そして次に会ったのは、これから仕事に向かうという男性だった。

京橋で喫茶店を営む69歳の男性。なんと15年ほど、ほぼ毎日この時間に通っているという。

「この時間帯は他にどこもやってないし、ここはおいしいしな。朝のこの時間はごはんじゃ重いし、おそばだとちょうどいいんだよ。でもこの店、月曜日だけは5時半からスタートだろ？ だから、月曜日だけはほかの店に行くんだけど、比べちゃうとやっぱりこっちのほうがおいしい。おつゆがおいしい」

毎日頼むのは、かき揚げか、とり天。長く通っても飽きないのは、天ぷらを変えながら食べられるからでもあるようだ。ゲソ天についても、「今ちょっと歯が悪いから食べてないけど、ゲソがでかくていいよね」と笑った。

「体の半分が立ち食いそばでできている」

72歳の定年退職した男性は、週2、3回のペースで通う。元タクシー運転手で、現役時代からこの時間に立ち食いそばを食べる習慣が染みついていたという。

「この時間に開いているところが少ないっていうのもあるんだけど、もともとタクシーをずっとやってたから、この時間にこうやってすぐ食べるのが習慣だったんでね。体の半分が立ち食いそばでできているみたいな感じだよ（笑）。

日暮里の『一由そば』は現役時代によく行っていたけど、ここの存在は近くに住んでたのに1年前くらいにようやく気づいて、それからは毎週通ってるよ」

深夜3時のスエヒロに集まる理由は、それぞれ違う。仕事終わりに腹を満たしたい人もいれば、これから仕事に向かう前に立ち寄る人もいる。夜のリズムで長く生きてきて、この時間に立ち食いそばを食べること自体が習慣になっている人もいる。

スエヒロはこれからも、そうした人たちの日々の生活の中にあり続けるのだろう。

〈前編はこちら【「スエヒロそば」の社長と店長にインタビュー いっぱいの立ち食いそばにかける想い】〉

取材・文・撮影／ライター神山

■そばのスエヒロ 八丁堀店

■営業時間深夜1時から14時まで（月曜日は朝５時３０分より）

■定休日：日（月ー土は祝日でも通常営業）