南国感溢れる“熱海”を楽しんだ旅路の終わりにハプニング！ 駿河湾を望むトイレで“野鳥のヒナ”に威嚇されるまさかの展開へ「⁉」「かわいい」の反響

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【熱海VLOG】とってもとっても熱海日和！！地元グルメにアニマルに！大ゼイタクな蒸発の一日♪^^♪編。【バーチャルいいゲーマー】』というウスイさんの動画です。

愛車ジムニーで北海道まで遠征していた投稿者のウスイさん。神奈川の海沿いから静岡方面へと向かいます。

反対車線はどこまでも続く渋滞。それが終わりセメント工場の横を走っていると、セメントらしき粉末が飛んできて愛車がまだら模様に。「神奈川の道、力強い！」とウスイさん。

途中、橋らしい独特の色合いの橋を通ると、梁一本で左右が繋がっていました。この構造は珍しいとのことです。

そうして静岡に突入。天気も良く、高い木々と向かい合うホテルという熱海らしい景色へ、「ド観光地だ」「南国感あるなぁ」「すげー熱海って感じの光景してる」とコメント欄も盛り上がります。

こちらはウスイさん曰く、熱海名物だという大胆な上下線の分割。神奈川方面は商店街のど真ん中を通り、静岡方面は海沿いへと逸れるのだそう。これには「何度通ってもたまげる」などの経験者の声が寄せられました。

外を歩いたところ、少し前までいた北海道の宗谷岬と23度の気温差にウスイさんはぐんにゃり。

そんな中で注目したのは薄い自販機。これは確かに奥行きがとても薄いです。

静岡方面に向かうウスイさんが直面したのは、とてつもない坂道。せっかくなので通ったことのない道で沼津方面へ抜けようとしたところ、2車線あっても道は急なまま。車の特性もあるかもしれませんが、かなり踏み込んでも時速40キロ出ないくらいだったとか。

お腹が減ってチャーハンが食べたくなってきたウスイさん。静岡でチャーハンといえば「五味八珍」とのこと。探しながら走って来たので、見つけてとても嬉しそう。

五味八珍は静岡県を中心に展開するチェーン店で、浜松餃子が名物です。

お目当てのチャーハンは単品だと890円ですが、ラーメンとのセットは870円とのこと。半チャーハンだとしてもお得ですね。北海道帰りなので味噌ラーメンを選んだそうです。

店を出て走っていると、空が半分雲で隠れてなんだか雄大な景色に。

さらに走って清水に突入。左手にあるのは巨大商業施設「エスパルスドリームプラザ」。ここには清水市を舞台とする『ちびまる子ちゃん』のテーマパーク「ちびまる子ちゃんランド」があるそう。ウスイさんは訪れたことがあるので今回は入らずでした。

駿河湾が見えてきました。このところ周辺の海は赤潮や夜光虫で話題になっているようですが、見たところ赤くはありませんでした。

以前RVパークで宿泊したことのある用宗に到着。こちらの空も海も青いです。

猫がいて、「アラマーーーーッ!!」と喜ぶウスイさん。

ここでトイレに行ったところ、何かいる！

野鳥のヒナ？ 全体が茶色がかった色合いなので、ウミウではなくカワウでしょうか。逃げる様子はありません。

何度も大きく口を開けて威嚇するように鳴く姿に、「⁉」「う？」「ｳｯ」「どしたのキミ」とたくさんのコメントが。トイレで子育てが行われていたようです。

様々な場面を独特の感性で楽しむウスイさんの旅路。気になった方は、ぜひ動画でその様子をご覧ください。

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