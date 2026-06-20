約400年の歴史がある鹿児島の郷土菓子――「あくまき」は、今の季節でも常温で1週間ほど持つ優れた保存食です。環境にやさしい、あくまきのルーツに迫ります。

■伝統が息づく――手仕事の「あくまき」づくり

竹の皮を開けると――。琥珀色に輝く艶やかな姿が現れます。鹿児島伝統の郷土菓子「あくまき」。もっちりとした食感に、あくの独特な風味。5月5日の端午の節句の祝い菓子としても広く知られています。

ひと昔前は、家庭でも作られていたあくまき。今では、その姿を見ることは少なくなりました。南九州市川辺町に店を構え、かからん団子や高麗餅など郷土菓子を中心に製造・販売を梅木商店。創業98年を迎えます。

三代目の梅木康博社長です。



（梅木商店・梅木康博社長）

「黄色いお米が見えるが、これはあくの中に一晩、もち米をつけたコメ」

味の決め手となる「灰汁（あく）」隣町、枕崎市の鰹節工場で出た灰を使っています。



（梅木商店・梅木康博社長）

「灰をもらって作っているのが、あくまき。本当に捨てるところがなく、リサイクルで作っている」

環境にも優しい、あくに一晩つけた九州産のもち米を竹の皮で隙間なく包み込みます。



（梅木商店・梅木康博社長）

「竹の皮は、孟宗竹。日本に生息していなかった竹。薩摩藩が中国大陸から磯庭園に植樹した」

最後は、細い竹の皮を使って、一つ一つ丁寧に結びます。まさに、職人の技です。



（梅木商店・梅木康博社長）

「竹の皮を結ぶ作業が、時間と手間がかかる。一苦労ではあるが、400年前から作られている作り方」

■港町・坊津から伝わる 端午の節句を彩る郷土菓子

400年前とほとんど変わらない手法で作られるあくまき。なぜ、鹿児島で作られるようになったのでしょうか？鹿児島純心大学・健康栄養学科の真邉講師に聞きました。

（鹿児島純心大学健康栄養学科・真邉久美講師）

「島津義弘公の関ヶ原の戦いの時に、薩摩兵士の兵糧として持って行ったと」



もち米を使うことにより、腹もちがよく、あくの効果で長く保存できることから兵士が戦に持って行ったとされています。

（鹿児島純心大学健康栄養学科・真邉久美講師）

「あくを使って、コメを煮て竹の皮で包むと殺菌効果があり、防腐の役割と殺菌効果であくまきが広まっていったのでは」



アルカリ性の性質を持つあくには、殺菌と防腐の効果が。さらに、抗菌作用があるとされる竹の皮で包むと、長期保存ができる優れた保存食になります。

（鹿児島純心大学健康栄養学科・真邉久美講師）

「蒸し暑い5・6月に1週間常温で持つことはすごいこと。これを当時からあくを使ってと考えたのはすごい」



先人たちの知恵が詰まったあくまき。ルーツは中国にあると言います。



（鹿児島純心大学健康栄養学科・真邉久美講師）

「もともとは、ちまきが中国から日本に入ってきたという歴史があるようだ」

東シナ海に面した南さつま市坊津町――。古くから、国際交流の拠点として栄えた港町です。遣唐使が立ち寄る寄港地として重要な役割を果たしていました。

訪れたのは、坊津町の菓子店「おばせ」です。昔から伝わる「唐人巻き」と呼ばれる、ちまきを製造・販売しています。手掛けるのは、店主の尾場瀬涼二さんです。

中国から伝わったとされている唐人巻きは、可愛らしい三角錐の形が特徴です。地元で採れた、細長いダンチクの葉と、爽やかな香りが特徴の月桃の葉を使います。



（菓秀亭おばせ・尾場瀬涼二 さん）

「どこから見ても、三角錐になる」

塩を入れたお湯で3時間煮て完成です。



（記者）

「いただきます。葉っぱのいい香りが餅に染み込んでいて、さっぱりしておいしい」



唐人巻きも5月5日の端午の節句の祝い菓子で、常温で3日程度は持つんだそうです。

■つややかに仕上がる伝統の味 次世代へ紡ぐあくまき文化

（梅木商店・梅木康博社長）

「これは、あくがしっかりしたあくまき。つやつや」



5・6時間釜で煮たあくまきは、コメの粒が分からないほどもっちりとしたつややかな仕上がりに。

竹の皮を使って切ります。



（梅木商店・梅木康博社長）

「1回ひっくり返して。ここを割いて切っていた」



きな粉と黒砂糖を混ぜてあくまきにまぶしていただきます。



（記者）

「とろんととろけて、あくの風味が良いが、きな粉と砂糖で甘味も増しておいしい。何個でも食べられる」

文化庁が認定する100年続く食文化「100年フード」。世代を越えて地域で受け継がれてきた食文化としてあくまきも認定されています。



（梅木商店・梅木康博社長）

「あくまきは、切るのも大変手もベタベタなる。なかなか一本は、食べきれないと難しいところもあるが何とも言えない。このあくともち米との風味は。鹿児島の400年以上の歴史があるので、これはずっと私は紡いでいく責任を感じている」」

先人たちの知恵と思いが詰まったあくまき。口にすると、どこか故郷の温かい思い出が蘇るそんな鹿児島の銘菓としてこれからも受け継がれていきます。

（KYT news.everyかごしま 26年6月2日放送）