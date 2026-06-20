元体操選手の池谷直樹が、自身の夢を叶えるために自宅をも売却する覚悟を明かし、不動産鑑定士による査定を受ける場面があった。

【映像】池谷直樹の住宅と査定額

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

アスリートのセカンドキャリアの場所となる「アクロバットレストラン」開業という新たな夢に挑むため、池谷は売れそうな資産を整理。自宅にある私物や過去の栄光が詰まったトロフィーなどを売却するも、できたお金は45万3000円。必要な資金9600万円には程遠い状況が明らかになる。

そんな中、池谷は自宅の前で語り出した。「別にここにずっと住み続けなくてもいいっちゃいいし」。まさかの自宅売却の可能性を示唆すると、「（子どもが巣立って）2人になった時にどうすんだろうっていうのはずっと頭にあるから。タイミングが合えばその可能性もあるかもしんない」と、夢のために家を手放す覚悟を語った。

番組スタッフの提案もあり、後日、自宅の価値を不動産鑑定士に算出してもらうことに。その結果、査定額は「7379万円」（うち残りのローンは2900万円）となった。土地の値段は上がっているものの、上物の自宅の価値は下がっていることが理由とされた。