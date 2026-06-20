◆米大リーグ ブレーブス３―２ブルワーズ（１９日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）

１２日のフィリーズ戦で１安打完封、自己最多の１５三振を奪ったブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキーが、敵地のブレーブス戦に先発。５回まで２安打無失点に抑えていたが、６回に２点を失って降板し３敗目を喫した。６回を５安打、１四球、７奪三振だった。

１２日のフィリーズ戦の１回にはＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０４・５マイル（約１６８・１キロ）を記録したが、この日も最速１０４・２マイル（約１６７・７キロ）を計測するなど１００マイル超えの直球にスライダー、カッターを武器に抑え込んでいた。

しかし、６回に１死一、三塁からオルソンに９球粘られて四球となって満塁、４番スミスを空振り三振に仕留めたが、５番デュボンに１０１・３マイル（約１６３・０キロ）の直球を左前に打たれて２失点した。これで連続自責点０は２９イニングでストップして防御率はリーグトップをキープしたものの１・４５となった。