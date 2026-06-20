人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、3月14日に寄席での結婚祝賀会を開いた、上方落語家の林家染八さん（33）と俳優の中井由佳さん（37）だ。

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モテモテ

2021年11月22日、神戸新開地・喜楽館に染八さんが出演。出演者の一人、笑福亭風喬さんと共演経験がある由佳さんが来場し、同世代の染八さんを「めっちゃうまいこと喋らはる」と最初は芸にほれた。

林家染八さんと中井由佳さん

以前から寄席に通っていたが、染八さんが気になり出し、出演日を選んで行くように。23年1月4日、知り合いの桂米紫さんが出る寄席を見に行って、誘われた打ち上げの席で米紫さんから「オモロイと思うてる子いる？」と聞かれ、3名挙げたが染八さんの名はなかった。「少し好きになり始めてたから、邪（よこしま）な気持ちはあかんと遠慮していた」と由佳さん。何度か聞かれ、「もしかしたら染八さんが好きかも」と白状したことを受け、米紫さんはすぐに染八さんに連絡した。

「染八、モテモテやん」

何かと尋ねると「気になる言うてる子がおるで」。時々SNSにコメントをくれる由佳さんのことだと分かり、2日後の自身の落語会に「よければお越しください」と連絡。来場した彼女を終演後、食事に誘う。彼の地元の大阪・天王寺を「あまり知らない」という彼女に「ほな今度、行きましょか」と次を約束した。

「ありがとうございます」

1月12日。最初の天王寺動物園で早くも染八さんが彼女の手を握る。10年ほど恋人不在で「テンションがおかしかった」という彼は帰り道、「お会いした時から気になってます。好きです」と告白。彼女は答えた。

「ありがとうございます」

OK？ 保留？ どちらか分からぬまま、2回のデートを挟んだ同月22日。梅田デートで「HEP FIVE」の赤い観覧車に乗り、ゴンドラ内の緊張感が高まる中、降りるタイミングで彼女が「私も好きです」。

その年のクリスマスは神戸でデート。12月24日といえば、彼は幼少時から叔母・桂あやめさんのユニット「姉様キングス」の夜会の受付をするなど、一般的な過ごし方とは無縁だった。だからサプライズでケーキを用意してくれた彼女に「めっちゃ幸せや」。三十路を過ぎた男の胸に染みわたった。

指輪で返事

24年3月、染八さんの父で師匠の林家小染さんが逝去。落ち込む自分を支えてくれた彼女に「結婚するならこういう人」との思いが募る。結婚に興味がなかった由佳さんもこの時、自分が家族の一員ならもっと役に立てたのに、と思った。

25年1月27日。彼がデートの帰路に「これからもずっと一緒にいたいです」。その意味を問う彼女に改めて「結婚したいです」と指輪を出した。受け取った由佳さんの答えはまたも「ありがとう」のみだった。

2月14日。彼の自宅での夕食後、バレンタインチョコと共に「ホンマに私でいいですか」と尋ねながら、彼がくれたのと同じブランドの指輪を渡した彼女。彼は無論OKするも、想定を上回る太い薬指に指輪が入らない。小指のサイズにぴったりだったのが救いだ。

両家あいさつを経て11月22日に入籍。階段がめでたい紅白色である喜楽館での祝賀会はあやめさんの発案。「お祝い金」名目の入場料で入った一般客を含め、約100人が門出を祝った。新婦のお色直しの間、師匠クラスの噺家（はなしか）が客席に陣取る中で染八さんは、年末に餅つきすらできない夫婦の悲哀を面白おかしく描いた「尻餅」を一席。「一番やりにくい落語だった」と苦笑する。

彼は「今日も明日も二人で楽しいのが理想。いつかは芝居と落語で二人のイベントをできたら」。

その横で由佳さんは「結婚したから（染八さんが）売れるようになったと言われるのが理想」と笑う。互いの「ありがとう」の言葉が溢れる家庭になりそうだ。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載