【ガスト】どっさり30枚！キッズメニュー＆アルコールが半額になる「父の日クーポン」を公式Xが公開中《7月1日まで》

ガストの公式X（＠gusto_official）は、2026年6月18日から7月1日まで使える「父の日クーポン」を公開中です。

クーポンの枚数は30枚！ キッズメニューやアルコールドリンクの半額クーポンなどがあります。

生ビールは200円台に

まずは、特にお得な"半額クーポン"の対象商品を紹介します。

●ドリンクバー付き キッズうどんプレート

274円〜302円に

●ドリンクバー付き キッズミニチーズINハンバーグプレート

329円〜384円に

●おもちゃ＆ドリンクバー付き ラッキーマヨコーンピザセット

412円〜439円に

●アサヒスーパードライ（ジョッキ）

274円〜296円に

●ハイボール

170円〜225円に

ほか、100円引きクーポンが充実しています。

＜100円引きクーポンの一例＞

●うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き）

1439円に

●鉄板ハンバーグミックスグリル

779円〜889円に

●初代和風さらだうどん

834円〜899円に

●ごろっと白桃とアールグレイのパフェ

889円に

クーポンはいずれも店内飲食限定です。期間中は何度でも利用できます。一部、利用日時に制限が設けられているクーポンがあります。

ガストは店舗によって販売価格が異なります。

※画像はガストの公式X（＠gusto_official）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）