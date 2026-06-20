【ガスト】どっさり30枚！キッズメニュー＆アルコールが半額になる「父の日クーポン」を公式Xが公開中《7月1日まで》
ガストの公式X（＠gusto_official）は、2026年6月18日から7月1日まで使える「父の日クーポン」を公開中です。
クーポンの枚数は30枚！ キッズメニューやアルコールドリンクの半額クーポンなどがあります。
生ビールは200円台に
まずは、特にお得な"半額クーポン"の対象商品を紹介します。
●ドリンクバー付き キッズうどんプレート
274円〜302円に
●ドリンクバー付き キッズミニチーズINハンバーグプレート
329円〜384円に
●おもちゃ＆ドリンクバー付き ラッキーマヨコーンピザセット
412円〜439円に
●アサヒスーパードライ（ジョッキ）
274円〜296円に
●ハイボール
170円〜225円に
ほか、100円引きクーポンが充実しています。
＜100円引きクーポンの一例＞
●うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き）
1439円に
●鉄板ハンバーグミックスグリル
779円〜889円に
●初代和風さらだうどん
834円〜899円に
●ごろっと白桃とアールグレイのパフェ
889円に
クーポンはいずれも店内飲食限定です。期間中は何度でも利用できます。一部、利用日時に制限が設けられているクーポンがあります。
ガストは店舗によって販売価格が異なります。
※画像はガストの公式X（＠gusto_official）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）