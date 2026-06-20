開催：2026.6.20

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 3 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が20日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

3回表、3番 ブライス・チュラング 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATL 0-1 MIL

6回裏、5番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-1 MIL

7回裏、7番 マイク・ヤストレムスキー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 3-1 MIL

9回表、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATL 3-2 MIL

試合は3対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで6勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで8勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝1敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 10:54:10 更新