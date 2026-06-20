開催：2026.6.20

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。

マーリンズの先発投手はレイク・バカー、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

1回裏、2番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-0 SF

2回表、9番 ダニエル・スザック 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 MIA 1-1 SF

5回裏、2番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-1 SF

6回表、4番 ラファエル・ディバース 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 MIA 2-2 SF、7番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIA 2-3 SF

7回裏、1番 リアム・ヒックス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-3 SF、2番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 4-3 SF

試合は4対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのケード・ギブソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのサム・ヘントチスで、ここまで1勝2敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、3勝3敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 11:06:12 更新